Colombia vs. España: el mano a mano entre posibles titulares

La Selección Colombia se verá las caras ante España por amistoso de preparación, esto teniendo en cuenta que ambos países estarán presentes en la Copa América y la Eurocopa respectivamente. Un encuentro entre cafeteros e ibéricos que será disputado en el estadio Olímpico de Londres.

Frente a este duro compromiso entre dos selecciones importantes, vamos a repasar como viene cada jugador de ambos países que posiblemente podrían ser parte del arranque del encuentro.

Colombia vs. España: mano a mano



Camilo Vargas vs. David Raya: Uno juega en el fútbol mexicano, y el otro está en el Arsenal de la Premier League. Sin embargo, el colombiano ostenta 12 compromisos disputados con Atlas, mientras que el español lleva 22 encuentros disputados en Premier League y durante la temporada lleva 9 vallas invictas.



Daniel Muñoz vs. Daniel Carvajal: El lateral colombiano llega a este compromiso luego de haber cambiado de equipo a inicios de año, luego de irse al Crystal Palace. Mientras que el español sigue siendo un infaltable en la zaga defensiva en el Real Madrid, donde ha disputado la mayoría de compromisos este año.



Carlos Cuesta vs. Aymeric Laporte: Un central con juventud y proyección por delante, y otro ya experimentado jugando en el fútbol árabe. El colombiano sigue siendo vital en el Genk de Bélgica, disputando así 32 encuentros. Mientras que el franco-español también está firme en Al-Nassr, siendo indiscutible en el XI inicial.



Jhon Lucumí vs. Maxime Le Normad: Otra vez un encuentro entre un colombiano y un franco-español. Lucumí ha sido vital en este Bolonia que está en puestos de competición europea. Mientras que Le Normad es uno de los mejores centrales de la Liga Española.



Johan Mojica vs. Alex Grimaldo: Posiblemente el mejor posicionado en este mano a mano es el lateral del Bayer Leverkusen, quien ha sido pieza fundamental de este equipo que sigue invicto en la Bundesliga. Sin embargo, el colombiano está retomando minutos en Osasuna y ya comenzó a tener continuidad.



Jefferson Lerma vs. Rodri: España en este caso cuenta con uno de los mejores centrocampistas del momento, donde brilla cada fin de semana en el Manchester City. Mientras que Lerma ha conseguido regularidad en Crystal Palace, siendo también fundamental en el conjunto inglés.



Kevin Castaño vs. Zubimendi: El volante colombiano se ha ganado un puesto en el XI inicial de Lorenzo gracias a sus actuaciones en México, lo que lo catapultaron a jugar a Rusia. Mientras que el jugador de la Real Sociedad aporta juventud a la plantilla.



Luis Díaz vs. Lamine Yamal: El colombiano es sin duda el mejor jugador del plantel de Lorenzo, luego que sus números en Liverpool lo respaldan. Por parte del joven jugador del FC Barcelona, en la carta a futuro que tiene el club blaugrana, mostrando explosividad y goles.



Jhon Arias vs. Mikel Oyarzabal: En esta ocasión el colombiano se llevaría este duelo, donde ha tenido razones para ser uno de los mejores extremos de Sudamérica. El español aún continúa firme con Real Sociedad, donde ahora no tiene tanta participación goleadora.



James Rodríguez vs. Dani Olmo: El volante de Sao Paulo viene de menos a más, y ahora intentará regresar a su mejor nivel con la Selección. Mientras que el español sigue siendo un jugador importante con Leipzig en la Bundesliga.



Rafael Santos Borré vs Álvaro Morata: El colombiano recién llegó a su nuevo equipo, Inter de Porto Alegre, y buscará llegar a hacer goles. Mientras que el español se afianza como uno de los máximos goleadores de la Liga Española con el Atlético de Madrid.

Saquen sus conclusiones, cuál selección está mejor posicionada para enfrentar al otro. Lo único que se sabe es que ambos saldrán a buscar la victoria y afianzar su motivación para llegar de la mejor forma a los respectivos campeonatos continentales.