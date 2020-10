Debutante en Eliminatoria: este es el árbitro de Colombia-Venezuela

Guillermo Enrique Guerrero Alcívar será el árbitro encargado de la dirección del partido Colombia vs. Venezuela en Barranquilla, válido por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



El ecuatoriano, de 35 años, es uno de los jueces que viene haciendo el recambio generacional no sólo en su país sino en Suramérica; este juez lleva en Colombia un mes y medio debido a la pandemia; llegó al país y tuvo que hacer cuarentena previa, una vez la cumplió pitó recientemente en Cali el juego por Copa Libertadores, América vs. Internacional (0-0).



No tiene muchos partidos en el ámbito internacional: aunque ya lleva 3 años como juez Fifa, apenas ha pitado 14, divididos entre Copas Sudamericana (3 juegos), Libertadores )7), un campeonato Sudamericano Sub-20 en su país, donde estuvo como juez de soporte, y lo más destacado que ha hecho en el arbitraje es la participación en el Mundial Sub-17 de Brasil del año pasado, en el que condujo tres juegos.



Guerrero es debutante en las Eliminatorias Sudamericanas y si quiere trascender en el arbitraje internacional tendrá que demostrar sus condiciones en este importante juego. Es el primer partido que dirige a las selecciones absolutas de Colombia y Venezuela, no obstante, le arbitró a la Selección Colombia Sub-23 el juego contra Uruguay en el Torneo Preolímpico en enero de este año, encuentro que perdieron los cafeteros 3 goles por 1, por su parte a la selección de Venezuela nunca le ha pitado partidos en ninguna categoría.



Árbitro Guillermo Guerrero. Foto: Archivo

Guerrero es un árbitro de línea dura, no le tiembla la mano para amonestar y expulsar, es tarjetero por naturaleza, es de los que piensa que en los partidos “es mejor que sobren y no que falten tarjetas”; habla poco con los jugadores, se posiciona y corre bien el campo de juego, pero tiene dificultad para valorar los contactos, lo que conlleva a que a veces los jugadores entren en juego brusco.



No le debe dar problemas la dirección de este partido, a pesar de no tener experiencia en este tipo de torneos, pero de llegar a tener algún problema con la valoración de alguna jugada en las áreas contará con la ayuda de su compatriota Carlos Orbe en el VAR, quien tendrá el salvavidas disponible; a propósito de dicha tecnología arbitral, la cual lleva cuatro años en el continente, es la primera vez que la Conmebol la empleará en las Eliminatorias.



Estarán como asistentes sus compatriotas Byron Romero y Ricardo Baerin; el cuarto juez será Ricardo Aragón y el asistente de VAR Cristhian Lezcano, jueces con los que ha actuado últimamente y ha hecho buen trabajo en equipo, ojalá y lo reiteren en este primer juego de Eliminatorias para la Selección Colombia.



José Borda

Analista Arbitral

En Twitter: @joseborda1

Especial para FUTBOLRED