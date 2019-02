‘Llevar a Colombia adelante es mi sueño, mi ilusión’: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz estuvo en la práctica de la Selección Colombia Sub 17, en Bogotá, como parte de su proceso de conocimiento del fútbol nacional.

Los chicos de la sub 17 y el cuerpo técnico compartieron con él y sus asesores las preocupaciones comunes.



“Estar aquí tiene una importancia decisiva, aquí está el futuro de Colombia. Es fundamental para mí porque estoy enterándome de lo que hace la Federación con los jugadores, conociendo a los entrenadores, aprendiendo de todos. Si estoy cerca me siento en casa, en familia y eso es lo mejor”, explicó el DT sobre su decisión de acompañar la práctica.







“Estamos expresando preocupaciones e intentando construir proximidad para buscar soluciones, para que todos podamos hacer un trabajo tranquilo y con mucho éxito, que es lo que se espera. Todos tenemos los mismos problemas, más o menos, estamos buscamos soluciones para hacer un trabajo unificado, colectivo, armonioso, construir una familia desde los niños hasta los mayores”, añadió el portugués, quien estará cerca de Héctor Cárdenas, DT de la sub 17, y tendrá a Arturo Reyes, DT de la Sub 20, en su cuerpo técnico.



El entrenador tuvo un mensaje de gratitud para la gente en estos primeros días como seleccionador nacional: “Con mucho cariño, estoy agradecido, he sentido un cariño grande y eso me da más responsabilidad, lo tomo como un complemento y una responsabilidad grande y estoy enfocado para hacer lo mejor e intentar llevar a Colombia adelante, es mi sueño, mi ilusión servir bien. Aquí, a todos, a la gente, mucha felicidad”.