‘No es momento de cambios, es momento de seguir adelante’: Queiroz.

En rueda de prensa previa al partido frente a Japón, Carlos Queiroz valoró al rival, aseguró que está trabajando para continuar con el buen trabajo que realizó Pékerman y aseguró que más que grandes variantes, su objetivo está ponerle su estilo a ciertos puntos en particular.



Respecto al primer partido amistoso que enfrentará, aseguró: “Es un placer para Colombia estar aquí en este partido de preparación para nosotros y también para Japón. Jugar contra Japón aquí es muy importante y más sabiendo que Japón tiene la posibilidad de estar iniciando con una nueva generación de jugadores”.



Después, refiriéndose a lo que él quiere y al punto en el que se encuentra la Selección respecto al mismo, fue claro: “podemos decir que no llegamos porque hasta ahora estamos empezando. Todos los días venimos conversando, conociendo. Este no es un equipo que no empezó de cero, entonces lo que estoy haciendo es afinar la orquesta en varios puntos y así seguiremos caminando hasta la Copa América”.



Continuando con su idea, contó qué les dice a los jugadores sobre el partido: “lo más importante ha sido decirles a todos que, en mi opinión, no hay partidos amistosos. Siempre jugamos el prestigio y la reputación de la camiseta, entonces siempre intentamos hacer lo mejor. Asimismo les he llamado la atención respecto a lo buen equipo que es Japón, no podemos opinar que durante el Mundial no hemos tenido el mejor resultado, así como yo tampoco tuve el mejor resultado en la Copa de Asia. Debemos jugar con mucho respeto y sin subestimar la importancia del partido”.