Un mes sin sus figuras: equipos afectados por lista de Colombia Sub-23

La Selección Colombia Sub-23 ya confirmó su convocatoria para lo que serán dos juegos amistosos ante Costa Rica y su posterior participación en los Juegos Panamericanos.



En la lista que dio Héctor Cárdenas en las últimas horas, el 99% del listado será conformado por jugadores del rentado nacional mientras que el 1% de futbolistas que vienen del extranjero.



Ante esto, varios clubes se verán afectados ya que tendrán la ausencia de varios jugadores claves en sus plantillas por un mes aproximadamente por lo que se perderán los duelos finales del todos contra todos.

Los dos equipos más damnificados serán Atlético Nacional y Cortuluá que prestarán tres jugadores. En el verdolaga no estarán presentes para las próximas fechas los jugadores Brahian Palacios, Cristián Castro Devenish y Luis Marquinez.



Esto quiere decir que William Amaral no contará con ellos para los duelos ante Medellín, Chicó, Alianza Petrolera y Tolima.



En caso del equipo vallecaucano, Carlos Cortés, Stiven Valencia y Kalazán Suárez se perderán parte de la recta final del Torneo Betplay.



Luego, hay casos más puntuales en donde el equipo en cuestión se verá afectado. Uno de esos es el de Daniel Ruiz quien vive un gran momento en Millonarios y es el jugador que más ha destacado desde la derrota contra Santa Fe, duelo que marcó la buena racha que vive el Embajador.



Ruiz se perderá más precisamente los duelos ante Junior, Unión Magdalena, Santa Fe, Boyacá Chicó y América de Cali.



El otro caso es en Santa Fe que perderán por un mes a Jhojan Torres y Jersson González, dos jugadores que estaban viendo minutos importantes con Hubert Bodhert y que deberán ser reemplazados por otros futbolistas.



Finalmente, otras bajas sensibles en otros equipos serán la de Juan Castilla en Deportivo Cali, jugador que empezaba a ganarse un puesto en el once en el cuadro azucarero y en Junior, que pelea por entrar a los ocho, perderán a Fabián Ángel y Brayan Ceballos.