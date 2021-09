A seguirles la pista: jornada en Europa continúa a ritmo colombiano

Este jueves, varios de los convocados por Reinaldo Rueda a la fecha triple de octubre tendrán acción por torneos en el viejo continente; unos por Europa League y otros por Conference League. Habrá que estar muy atentos a los que prometen ser figuras frente a Uruguay, Brasil y Ecuador. Será una buena oportunidad para ver en qué nivel llegará a vestir la tricolor. Así que muy atentos.

Europa League

​

11:45 am | Antwerp vs Frankfurt

Rafael Santos Borré, con el Eintracht Frankfurt, viene en ‘empatitis aguda’ y frente al elenco belga buscará su primera victoria en la competencia europea. En su debut, el elenco alemán empató a un tanto con el Fenerbahce, con el ‘9’ colombiano como titular. Borré llega inspirado a este duelo pues anotó el fin de semana ante el Colonia por Bundesliga.



11:45 am | Nápoles vs Spartak Moscú

Otro que anda inspirado es David Ospina. El portero y capitán de la tricolor está que no se cambia por nadie, pues viene siendo titular en el equipo napolitano y, no solo eso, también es ficha clave en las victorias más recientes. Es uno de los arqueros con mejores números en el inicio de temporada en Europa. Ospina fue titular en el debut (2-2) frente al Leicester.



11:45 am | Sparta Praga vs Rangers

Otro que está acostumbrado a hablar con goles es Alfredo Morelos. El atacante del Rangers es el único de los colombianos que tendrá acción en la jornada y que no fue citado por Rueda. Aunque su equipo cayó en la primera fecha frente al Lyon, espera levantar cabeza este jueves con el club checo. El cafetero no convierte gol desde hace dos partidos, cuando aportó en el triunfo de su equipo por Copa de Escocia.



2:00 pm | Genk (Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta) vs Dinamo Zagreb

Los tres defensores del equipo belga fueron convocados a Selección Colombia y sin duda alguna serán fichas claves ante los croatas. Debutaron con victoria frente al Rapid Viena, con los tres como titulares. Su equipo viene de golear en la liga y anima la fiesta en la parte alta de la tabla, pisándole los talones a Brujas (a solo un punto).



Conference League



2:00 pm | Tottenham vs Mura

El que no la pasa bien es el equipo inglés de Dávinson Sánchez. Vienen de caer estrepitosamente frente al Arsenal y antes había sucedido con Chelsea. En su debut por la Conference, consiguieron un empate 2-2 frente al Rennes, con algo de suerte. Sin embargo, su fútbol ha dejado mucho que desear y las críticas jornada a jornada no se hacen esperar.



2:00 pm | Feyenoord vs Slavia Praga

El equipo de Luis Sinisterra es otro que tendrá acción este jueves por la Conference League. El extremo colombiano llega inspirado a esta jornada, pues viene de reportarse con gol en Liga y sigue haciéndose protagonista en el equipo de Países Bajos. Repite convocatoria en Selección Colombia y será motivo suficiente para que frente a los checos busque brillar.