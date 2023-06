Colombia busca seguir invicto en la era Lorenzo: reto contra Irak

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo se unió de nuevo después de varios meses y luego de algunas ausencias importantes en anteriores partidos de preparación, la tricolor tendrá de nuevo el retorno de grandes figuras como Luis Díaz, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, quienes no habían estado por lesión.

Tras la recuperación de estas figuras y la inclusión de sangre nueva como la de Óscar Cortés, Andrés Salazar y Kevin Mier como los más destacados, Néstor Lorenzo espera armar un equipo competitivo en su primer duelo de la fecha FIFA del mes de junio frente a Irak, seleccionado asiático que le medirá el aceite antes de juego contra Alemania.



En la era Néstor Lorenzo, Colombia no sabe lo que es perder un partido, pues ha logrado cosechar bajo su mando seis partidos sin conocer la derrota, siendo cuatro victorias y dos empates, por lo que frente a Irak esperan mantener ese buen rendimiento a favor para llegar con buena confianza frente a los teutones.



Si algo ha tenido esta Selección Colombia, es sin duda la capacidad de anotar goles, pese a que no ha tenido un goleador estable en este proceso y en la mayor parte de juegos con Lorenzo, los colombianos han marcado al menos dos goles. Sin embargo, el tema de la defensa sigue siendo algo para trabajar, pues contra Corea del Sur y Japón recibieron anotaciones e incluso comenzaron perdiendo, por lo que contra Irak esperan no pasar los mismos problemas.



En cuanto a Irak, los dirigidos por el español Jesús Casas García llegan con el rótulo de campeones de la Copa del Golfo en Asia al vencer a Omán en la gran final. Sin embargo, en su más reciente partido amistoso contra Rusia en la pasada fecha FIFA terminó mal al caer 2-0 y acabar así con un invicto de siete partidos, por lo que frente a Colombia quieren volver a mantener un buen ritmo de competencia.



Colombia vs Irak

​

Hora: 2:00 p.m.

TV: RCN / Caracol

Estadio: Mestalla, Valencia



Alineación probable Colombia



Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Jorge Carrascal, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.



Alineación probable Irak



Jalal Hachim; Waleed Atiyah, Mufasa Nadhim, Ali Adnan; Ibrahim Bayesh, Amjad Attwan, Osama Rashid, Hasan Raed; Zidane Iqbal; Uday Hussein, Ali Al Hamadi.