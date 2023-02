Colombia llega motivado contra Brasil: a sellar cupo al Mundial

La Selección Colombia Sub-20 llega motivada al enfrentamiento contra Brasil en la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano, donde los dirigidos por Héctor Cárdenas buscarán ganar tres puntos esenciales en El Campín para sellar de una vez la clasificación al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Indoensia.



Después de su victoria contra Ecuador por la mínima diferencia y mantener un buen nivel en los últimos dos partidos del hexagonal final, la tricolor tendrá la misión de seguir enchufado en cada zona del campo, pero tendrá que ser más inteligente, pues Brasil es un equipo de mucho más cuidado debido a su constante ataque que ha sido liderado por Vitor Roque, su máximo goleador.



Para este duelo, Colombia no podría tener muchos cambios en cuanto a nómina, pero la única novedad sería la vuelta del defensor Edier Ocampo, quien pagó su fecha de sanción contra los ecuatorianos y podría volver a estar disponible para este crucial partido.



Colombia ya se enfrentó a Brasil en la fase de grupos disputada en la ciudad de Cali y jugarán su segundo partido en este mismo Sudamericano Sub-20 y con respecto a ese primer duelo, la tricolor seguramente contará con el mismo once que ha venido jugando contra ecuatorianos y paraguayos, por lo que para este juego los brasileños tendrán la necesidad de marcar a diferentes hombres de aquel juego como lo son Alexis Castillo Manyoma, Jorge Cabezas y Johan Torres, jugadores que no estuvieron en ese primer choque de esa primera instancia.



Para este partido, Colombia podrá sacar pecho de ser la única selección en arrebatarle puntos al líder del hexagonal final, pues los brasileños van invictos con siete partidos sin perder, pero cedieron únicamente un punto que fue contra el seleccionado de Héctor Cárdenas y una victoria de la tricolor no estaría muy lejana de la realidad.



Pese a que Brasil ya está clasificado, los cariocas no buscarán dar ventajas frente al anfitrión y mantendrían jugadores importantes, pues buscarán asegurar el primer lugar del hexagonal y la única duda pasa por Giovane, quien salió lesionado en el juego contra los paraguayos.



Alineación probable de Colombia



Luis Marquines; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Óscar Cortés, Johan Torres, Gustavo Puerta, Alexis Castillo Manyoma; Jorge Cabezas, Miguel Monsalve.



Colombia vs Brasil

Día y hora: 9 de febrero, 8:00 p.m.

Estadio: El Campín, Bogotá