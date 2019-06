Colombia vs. Ucrania: el desafío es volver a semifinales de un Mundial

Colombia vs. Ucrania. La cita es este viernes a las 8:30 a.m. por los cuartos de final del Mundial Sub 20. La meta es llegar por segunda vez en la historia a la semifinal de una cita orbital, mejor figuración de un equipo nacional.

¿Cuáles son las armas? Colombia ha ido encontrando confianza en su recorrido en el Mundial de Polonia y sobre esa base ha corregido muchas de sus fallas.



La única baja es Andrés Reyes por acumulación de tarjetas amarillas. "Antes del juego tomaremos la decisión del defensor central. También veremos si Jaime (Alvarado) puede jugar de inicio. El grupo está bien y salvo la suspensión de Reyes, todos están listos", explicó el entrenador Arturo Reyes.



El DT pidió adaptarse mejor a lo que plantea el partido y en eso trabajó en las últimas horas. Sabe que el rival no es ni mucho menos sencillo: "Ucrania y Nueva Zelanda tienen una idea ofensiva similar, lo único que puede cambiar es que juegan con tres defensores. Ofensivamente hacen algo muy parecido. Juego algo más directo. Tienen tres jugadores por banda, defensor central, carrilero y un mediapunta que se mueve. Un equipo difícil y complicado de referenciar por la cantidad de jugadores y porque abren el campo", analizó.



El DT ucraniano Oleksandr Petrakov, habló a su turno de las fortalezas de los colombianos: "No tenemos miedo de ningún equipo pero hemos visto que quizá Colombia tiene jugadores muy técnicos, muy rápidos. Su selección es muy buena, tiene algún punto a mejorar pero todos los futbolistas son muy buenos", dijo.



Son dos equipos con defensas bien trabajadas, que harán la diferencia, muy seguramente, en el juego por las bandas.



Alineaciones probables



Colombia: Kevin Mier; Anderson Arroyo, Carlos Cuesta, Andrés Amaya (Palma), Brayan Vera; Andrés Balanta, Andrés Perea, Jaime Alvarado (Carvajal); Iván Angulo, Luis Sinisterra y Juan Camilo Hernández Seleccionador: Arturo Reyes



Ucrania: Vladyslav Kucheruk; Valerii Bondar, Denys Popov, Maksym Chekh, Heorhii Tsitaishvili; Viktor Korniienko, Serhii Buletsa, Danylo Beskorovainyi, Danylo Sikan; Kyrylo Dryshliuk y Yukhym Konoplia. Seleccionador: Oleksandr Petrakov



Hora: 8:30 a.m.