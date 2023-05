Colombia Sub-20 busca asegurar primer lugar de su grupo contra Senegal

La Selección Colombia Sub-20 sufrió un poco contra Japón, pero de nuevo el equipo dirigido por Héctor Cárdenas logró tener esa mentalidad para remontar y terminó superando a los nipones 2-1 en la pasada jornada del grupo C del Mundial Sub-20, resultado que le permitió asegurarse un cupo a los octavos de final del certamen juvenil.





Sin embargo, Colombia ahora tendrá otro duro reto antes de comenzar su travesía en los duelos de eliminación directa y es contra Senegal, selección que llega con una mínima opción de clasificar si les gana a los cafeteros, pues llegan con un punto y una combinación de resultados junto a goles a favor podría darle el tiquete a siguiente fase.



Pese a ello, Colombia intentará no regalar nada, pues también buscarán su objetivo que es quedar en primer lugar del grupo C y llegar a octavos de final como uno de los favoritos a seguir avanzando, por lo que los africanos serán un buen rival para medir cómo están frente a equipos bastante físicos que podrían complicar más adelante.



En las dos primeras salidas de Senegal, los africanos no han logrado obtener una victoria, pero el punto ganado contra Israel lo tienen vivos. De igual manera, uno de los puntos fuertes del seleccionado senegalés es que es un equipo que pocos goles recibe, pues apenas ha registrado en contra dos anotaciones, por lo que Colombia se enfrentará a un equipo que se puede hacer resistente en la zona defensiva.



Para este duelo contra Senegal, Cárdenas no tendría muchas novedades con respecto al partido contra Japón, aunque el técnico podría incluir a Tomás Ángel como inicialista tras su gol en la segunda fecha que le dio la victoria a Colombia.



Colombia vs Senegal



Hora: 4:00 p.m.

Día: sábado 27 de mayo

TV: RCN, Caracol y Directv Sports

Seguimiento online: futbolred.com



Posible alineación Colombia:



Luis Marquinez; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Jhojan Torres, Daniel Luna o Alexis Manyoma; Oscar Cortés, Tomás Ángel, Yaser Asprilla.