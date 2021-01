Mina siendo él: idolatría a James, Colombia de azul y 'full spanglish'

Pocos como él tiene esa reacción: ve la cámara y el micrófono y se inspira, se deja querer, se emociona y muestra su faceta más auténtica, siempre festiva, siempre sonriente, siempre contento Yerry Fernando Mina.

El colombiano es el protagonista en las redes sociales de Everton y sí que entiende el reto, pues su primera confesión fue nada menos qe el día que conoció a su hoy compañero, James Rodríguez.



Ojo a la idolatría: "En Santa Fe cuando me convocaron por primera vez a la Selección mayor, para la Copa América Centenario (2016), yo miraba a James y temblaba. Le pedí una foto, me dijo claro de una panita, luego él y Falcaa me llamaron a su mesa, pero estaba muy nervioso. Él es un gran jugador, gran persona, inspiración para os jóvenes en Colombia, un líder. Siempre lo miraba, lo seguí y lo apoyé y lo sigo apoyado. Es una linda anécdota porque me sentía incómodo, me llamaba y no podía, de los nervios, acercarme", contó.



"Le preguntaba cómo era jugar en Europa, con tantos grandes del mundo, me decía tú vas a estar allá muy pronto. Tenerlo ahora a mi lado es algo grandioso, le doy gracias a Dios por permitirme estar con él acá en Everton, es un grandísimo jugador y nos aporta mucho, es un ganador. Trabaja siempre. Tenemos suerte de tenerlo acá y disfrutarlo. Es muy claro con el balón, hace cosas diferentes. Agradezco a Dios ser de su familia y él de la mía".

Para Mina, ya el azul del Everton está metido en el corazón de los colombianos: "Everton en Colombia es el máximo, lo más grande que hay, son enormes. Tenemos la sensación del gran impacto que está teniendo el Everton en nuestro país y estoy realmente agradecido por ese apoyo. La palabra Everton está en boca de todos todo el tiempo. Hablo con miembros de la familia en casa y me dicen, 'Everton estaba en la televisión el otro día, todos hablaban de lo bien que les estaba yendo, de la gran familia que es. Con suerte, James y yo podemos seguir haciendo nuestro granito de arena por el Club, para asegurarnos de tener aún más seguidores, no solo en Colombia sino en todo el mundo".

Sobre el rol del técnico Carlo Ancelotti, el caucano explicó: "puedes jugar con tranquilidad, eso te hace sentirte útil, parte del equipo, la familia. Eso lo da él, la energía positiva para que estemos atentos. El profe es top. No hay duda del gran trabajo que ha hecho, disfruta de nosotros. A veces jugando le digo yo quiero mejorar, dime qué tengo que hacer y me dice haz lo que sabes hacer, tienes que disfrutar e ir todos los días al 100 por ciento, entrenar bien, ir en cada partido con todo. Agradezco la oportunidad y la confianza".

Como no podía ser de otra manera, Yerry Mina terminó la entrevista en su singular 'spanglish' y prometiendo un siguiente capítulo, con su buen amigo Richarlison, que desde ya está para alquilar balcón: