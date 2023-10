Hay predicción de ganadores en Eliminatorias: así le iría a Colombia

Lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Ya lo saben, ya no le temen, ya es otra barrera mental superada.

Para el duelo Colombia vs Uruguay, este jueves 12 de octubre en Barranquilla, simplemente no hay excusa: el local entiende que debe sacar ventaja a pesar del intenso calor de las 3:30 p.m. porque es así como se aseguran los cupos a los Mundiales, sin fallar en casa; pero el visitante sabe que esa presión le puede jugar a favor, como ya ocurrió en el camino a Catar 2022, en la inesperada pero valiosa victoria celeste por 0-3.



Ahora lo que sigue es ver cómo se puede ejecutar el plan, quién sufre menos el implacable sol y cómo se cuenta la historia después del reto Barranquilla. Pero, por las dudas, hay predicciones que ya están rodando sobre lo que pueda ocurrir y esa intriga puede jugar su papel.



Por ejemplo, ahora que se aproxima otra jornada de Eliminatorias le preguntaron a la Inteligencia Artificial (IA) cuáles serían los resultados, cruzando datos como el rendimiento promedio de cada equipo, las presentaciones de cada uno en las dos primeras fechas, el trabajo de cada convocado, al condición de local y más variables.



¿Cómo terminarían los duelos? Tome nota:



Bolivia vs Ecuador: El resultado más probable es el 1-2 a favor de los visitantes. Dato no menor: juegan en altura.



Argentina vs Paraguay: Dos resultados son muy probables: 2-0 o 3-1 a favor del local, con Messi a la cabeza. Vale decir que los visitantes estrenan DT.



Chile vs Perú: La principal posibilidad es un empate, pero si hay que pensar en un ganador sería el visitante, pero por una corta ventaja 0-1.



Brasil vs Venezuela: Toda predicción apunta a otro día en la oficina para el pentacampeón. Los marcadores más probables son 3-0 y 4-1.



Colombia vs Uruguay: La probabilidad se inclina hace Colombia, pero da un margen importante al 0-0. De ganar, el local lo haría por un gol de diferencia.