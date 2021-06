Colombia goleó y Argentina falló: ¿qué cambiarán? Posibles titulares

La Selección Colombia tendrá este martes un reto siempre difícil, juegue donde juegue: la Selección de Argentina y su némesis, Lionel Messi.

El choque será clave para Colombia, no solo para hacer respetar su casa sino para recuperarse del golpe de noviembre, del que felizmente ya se sanó una parte gracias a la última victoria 0-3 contra Perú.



Fue esa una presentación sólida, redonda y prometedora. Y alguien podría pensar que no hace falta cambiar nada en la nómina de Lima, que pudo hacer méritos suficientes para la continuidad. Pero ojo, que el que se para al frente es Argentina, el segundo de la Eliminatoria, el del Messi que 'nos tiene de hijos'.



Por eso pueden ser necesarios un par de retoques. Es claro que el portero debe ser David Ospina, por rendimiento y experiencia. Que el cuarteto posterior, con Mina y Dávinson como centrales y los laterales, Medina y Tesillo dieron señales claras de ser confiables y aparte todos han espantado ya el fantasma del 10 argentino, pues ya lo han enfrentado.



La discusión pasa especialmente por el medio campo. Sí fue un gran partido de un Cuéllar, la gran apuesta del técnico Rueda, y Uribe hasta se reportó con gol. Pero puede ser que se necesiten más cortadores de juego y menos finos en el primer paso, pues hay que desconectar al capitán enemigo de sus soldados y eso tiene que hacerse imponiendo fuerza desde el globo central. Podrían ser necesarios esta vez perfiles como los de Barrios y Lerma, ambos con gran trayectoria y este último disponible ya después de pagar una fecha de sanción. Dependiendo del resultado, ¿quién dice que no pueden ser buenos revulsivos el propio Matheus o incluso Sebastián Pérez? Pero en el inicio puede ser más fija la apuesta a la seguridad que al manejo.



Justamente por ese sacrificio en marca, que exigirá a los delanteros como primeros marcadores, ¿es viable hacer cambios también en ataque? De entrada el circuito Cuadrado-Díaz-Muriel-Zapata funcionó contra Perú, pero esta vez los costados van a requerir doble vigilancia: ¿y si fuera un solo referente de área? Un Muriel podría ser la alternativa para darles más trabajo a los centrales, considerando que tal vez Zapata fuera más fácil de referenciar. Pero la potencia del vallecaucano y su juego aéreo bien pueden decidir el juego... Menudo lío para elegir tiene el DT, ahora que tiene también a un Santos Borré que juega con ellos diariamente o a un Borja que juega en su casa.



Los que por ahora no están disponibles son Muñoz por expulsión y Morelos, en recuperación de covid-19.

¿Y la apuesta de Argentina?





Argentina decepcionó en su último empate 0-0 contra Chile. Y no por el empate contra un rival que se ha vuelto en los últimos años un escollo durísimo de superar, sino por el pobre volumen ofensivo a pesar de tener a Messi.



Los inamovibles en Barranquilla son el arquero Martínez (Armani dio positivo por covid otra vez), Romero que tuvo un gran debut, el lateral izquierdo Tagliafico, los mediocampistas de marca Paredes y De Paul, arriba Lautaro Martínez y Messi, obvio.



En el lateral derecho Foyth no ofreció muchas garantías y Montiel ya dio negativo por covid; , Otamendi, el de la experiencia, ya cumplió sanción y está apto para ser segundo defensor central en vez de Martínez Quarta y para el medio están sonando Nicolás González, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso por Ocampos y Di María. La gran novedad sería la inclusión de Agüero, el compadre de Messi.