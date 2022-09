Lorenzo probará sociedades contra México: ¿qué ensayar y qué no tocar?

Néstor Lorenzo tendrá este martes (9:00 p.m.) su segundo examen al frente de la Selección Colombia, en el amistoso contra México en Santa Clara, California (Estados Unidos).

La primera prueba salió bien, no solo por el 4-1 a Guatemala, en todo caso un rival de poca exigencia, sino especialmente por la reivindicación de algunos veteranos por los que él apostó como una primera declaración de intenciones y por la irrupción de nuevos talentos que hacen soñar con una renovación necesaria y posible.



Pero México, clasificado al Mundial y con un historial favorable en duelos contra Colombia (en 27 duelos ganaron en 10 ocasiones), será una realidad distinta, sin duda mucho más exigente y con escenarios que vale la pena explorar en estos pocos días de trabajo disponibles gracias a la fecha FIFA.



"Hay que priorizar la idea. Vamos a tratar de dar minutos y no descuidar ninguna función que creemos que tenemos que hacer para ganar el partido. Hay sociedades que se tienen que armar. Usaremos este tiempo para ello. Va a haber unos cuantos cambios", anticipó Lorenzo en rueda de prensa. ¿Qué tocar? ¿Qué no? Van algunas posibilidades:



El arco



¿Perdió David Ospina su nivel por irse a jugar a Al-Nassr de Arabia Saudí? ¿Cómo saberlo si Guatemala le hizo dos tiros al arco y uno fue gol, aunque no su responsabilidad directa? Su historia vestido de amarillo, sus méritos que aún están ahí -aunque por ahora los siga tapando el gol de Perú en Eliminatorias-, pero además la necesidad de compaginarse con los centrales nuevos y veteranos que le pongan, hacen pensar que su titularidad no debería discutirse.



Hay quienes creen que, por el rival, Camilo Vargas, que juega en la Liga MX, sería mejor opción. Otros consideran que Álvaro Montero necesita al menos unos minutos para no 'perder el viaje' que lo obligará a llegar muy presionado al partido de Copa con Millonarios. Pero si la meta es sembrar la idea, como dice Lorenzo, el arco debería ser una posición con poca rotación para ayudar a ese objetivo.



La defensa

​

El cuarteto posteriores otro sector a analizar: ¿deberían cambiar los centrales? Sí. ¿Deberían hacerlo los laterales? No.

​

Llinás y Lucumí como compañeros de fórmula no desentonaron, pero, en esta especie de casting que es el corto trabajo en Selección, ya tuvieron su oportunidad de mostrarse ante el jurado. Además el hombre de Millonarios debería descansar para que el vuelo a Barranquilla le permita llegar y ponerse de una vez los guayos para la Copa.

​

El rival, el entorno (mayoría mexicana) y la necesidad de darles rodaje como fórmula apunta más a Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta por experiencia, por roce internacional y porque son -o deben aprender a ser- complementarios de aquí al momento en que se reinicie la competencia en Suramérica. Ambos son presente y futuro para el equipo nacional y estos rivales de alta exigencia son ideales para aprender a reaccionar y a prever la reacción del otro. Nadie está jubilando a Yerry Mina, pero no se pueden ignorar sus problemas físicos y hay que aprender a relevarlo.

​

El medio campo

​

Ya descansó en ese duelo contra Guatemala, en el que Lerma puso el listón alto porque mostró una habilidad superior para sacar al equipo desde campo propio. Pero estos duelos son cosa de Wilmar Barrios, el más experimentado y probadamente eficiente en la marca en el medio campo.



La duda es ¿con quién? Y ahí se presentan varias opciones: el partido de Cuadrado no fue precisamente prometedor, mismo caso de Matheus Uribe, cuyas oportunidades se suceden sin verlo como opción indiscutible. Por eso aparecen nombres como Yairo Moreno, Steven Alzate, tal vez Jorge Carrascal o inclusive James más retrasado y ayudando en tareas de marca... al fin, es él quien ahora más necesita a la Selección. Lo cierto es que México requiere capos en sus puestos y eso lo debe tener en cuenta Lorenzo.



La delantera

​

Nadie desconoce la importancia, la historia, el peso, la influencia de Falcao García en Colombia. De la misma manera, nadie ignora que sus pocos minutos en Rayo Vallecano se evidencian cuando se compara con los delanteros que vienen tras él, ilusionados con relevarlo. México saldrá a arrasar y un delantero más veloz, más punzante y tal vez con un nivel competitivo más alto puede servir para hacerles daño en el inicio: se abren paso Rafael Santos Borré que viene de marcar, pero también Jhon Jader Durán y su grata primera impresión y, pro supuesto, Óscar Estupiñán, de gran momento en la segunda división de Inglaterra. Pero si se tratara de patear el tablero, un delantero distinto como Yaser Asprilla, uno de los mejores del campo en New Jersey, puede ser todo un mensaje.