¡Prepárense para sorpresas en Colombia! Posibles 'palos' contra Perú

Dicen que no tienen tiempo de trabajo juntos, que son una sorpresa en la convocatoria, que tal vez Reinaldo Rueda haya visto algo en ellos que nadie más sabe y por eso están en la Selección Colombia.

Por una razón o por todas juntas, lo cierto es que están disponibles para este jueves contra Perú y que cuentan con la confianza del jefe: en el momento que les den paso, tienen que lucirse.



Estas son las cartas de Rueda en Lima que pocos ven pero que bien podrían ser -ojalá- un 'palo' contra la ilusión de Perú:



Carlos Cuesta



El curso entero en selecciones Colombia ha hecho el defensor central titular del KRC Genk. Tiene solo 22 años pero ya está instalado en Europa y registra 38 partidos en la temporada. Ya le ganó el duelo a su compañero Jhon Lucumí, quien venía haciendo el curso en la era Queiroz. Si Mina no está al 500 por ciento, como ha pedido el entrenador, es una carta clave por momento y por conocimiento con el lateral derecho, que sería Daniel Muñoz, su compañero en Bélgica.



Gustavo Cuéllar



No había manera de saber si irse a Al Hilal de Arabia Saudí era una decisión acertada y si le cerraría o no las puertas de la Selección. Pero se animó, se fue y aún así lo siguieron hasta allá, saben que tiene 2 partidos en la temporada y por eso hoy hace parte del equipo. Cuéllar es otro al que no hay que contarle nada del ADN de las selecciones porque lo vivió en cada fase de su carrera. Es de la generación de Zapata y Muriel y ese conocimiento puede hacer la diferencia, ahora que no estará Lerma por suspensión.



Sebastián Pérez



Debe ser, para muchos, el gran 'palo' de la convocatoria de Rueda. El actual mediocampista del Boavista de Portugal apenas cuenta con 17 partidos en la temporada, pero fue importante para su club y el club fue clave para él, pues le devolvió una confianza perdida tras su salida de Atlético Nacional, con el que ganó 10 títulos, incluyendo una Copa Libertadores de América. Ese es el recuerdo del DT nacional y por eso, a sus 28 años, ha vuelto a contar. La esperanza es que sea una opción de salida del equipo desde el medio, ahora que no están los creativos más definidos: James y Quintero.



Rafael Santos Borré



​El reto es estar en una Selección Colombia en el mismo momento en que Duván Zapata y Luis Muriel pasan por sus picos más altos. Ellos son los favoritos, pero ¿y si se les cierra el arco? Es ahí donde el máximo artillero de River Plate en la era Gallardo puede hacer valer sus 16 goles y 8 asistencias en la temporada. Borré puede ser referente en el área pero también jugar por fuera, arrastrando marcas, facilitando la aparición de los suyos o rematando jugadas. Lo pidieron hasta la saciedad y él supo esperar: a los 25 años, su momento de explotar vestido de amarillo es ahora.