Carlos Queiroz aguantó un tiempo: balance de los posibles convocados

Deportes Tolima venció por la mínima diferencia a Santa Fe en El Campín y mostró un juego superior frente a Carlos Queiroz, nuevo entrenador de la Selección Colombia, que fue a ver el partido en Bogotá. Sin embargo, el portugués solamente vio el primer tiempo, por lo que no pudo detallar de cerca a sus posibles refuerzos.

De primera mano, estuvieron los arqueros, Alvaro Montero y Geovanni Banguera, dos de los más destacados porteros del fútbol colombiano; de Tolima y Santa Fe, respectivamente. El primero, tuvo participación y tapó un mano a mano con Luis Manuel Seijas cuando su equipo iba ganando. Por otro lado, el guardameta cardenal no tuvo gran participación y solamente tuvo el penal en contra, que no pudo detener frente a Marco Pérez.



Omar Albornoz, el más destacado del partido y que empieza a pedir ‘pista’ para la Tricolor. El jugador de Tolima desequilibró la banda derecha de Santa Fe y mostró buenas condiciones ante a Carlos Queiroz.



Juan Daniel Roa volvió a jugar con el conjunto cardenal y, posiblemente, era uno de los jugadores que Queiroz iba a ver, pues el ‘’17’ había sido convocado en 2018. Sin embargo, el bogotano no tuvo un buen juego y cometió el penal con el que su equipo perdió.



Finalmente, Yeison Gordillo, exSanta Fe y jugador de Tolima, tuvo un buen desempeño en la mitad de la cancha y siguió demostrando su buen juego en Bogotá. El ‘30’ salió en la segunda mitad de juego, pero mostró solidez en el campo y puede ser una alternativa para el entrenador portugués.