Recuerdo de Alemania: ¿condiciona a Lorenzo para titular vs Venezuela?

El técnico Néstor Lorenzo lleva un año como seleccionador de Colombia y marcha invicto, aunque solo ha disputado partidos amistosos.

Y entre esos ensayos tal vez el que más ha invitado a la ilusión es la victoria 2-0 contra Alemania, en la última fecha FIFA, con goles de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.



Fue un partido impecable en lo defensivo, en la creación, en el despliegue físico que ha querido impregnar el DT argentino en el equipo y obviamente en la definición del guajiro, el hombre más trascendental en el ataque nacional.

Precisamente esa formación es una tentación para este inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 pues su eficacia ya está probada. Detalle no menor: no estuvieron varios de los convocados a este estreno en el torneo suramericano.



Así formó ​Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Mateus Uribe, Jhon Arias; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Rafael Santos Borré.



¿Peros? Hoy Yerry Mina no tiene minutos de juego pues acaba de llegar a Fiorentina y no se ha estrenado; Matheus Uribe cambió el prestigio de la Liga de Portugal por la Liga de Catar y, aunque ha jugado, se desconoce cuál es su nivel actual; Cuadrado pasó de Juventus a Inter aunque ha tenido minutos en cancha y Santos Borré cambió del club sobre el final del mercado de verano y no ha hecho ni una práctica con el Werder Bremen.

La otra discusión es el número 10: ¿hace falta o no? Lorenzo convocó tres jugadores para el puesto: Carrascal no estuvo contra Alemania y además tuvo complicaciones para llegar a Barranquilla por conexiones aéreas; James Rodríguez llegó hace pocas semanas a Sao Paulo y no llega a los 200 minutos, mismo caso de Juan Fernando Quintero, aunque este sí aterrizó en Racing con goles y más influencia ofensiva.

​El DT, quien se estrena en una competencia oficial con Colombia, decidirá este miércoles, en la primera práctica de fútbol real antes de medirse a Venezuela, cuál será su apuesta. ¿Apostar a lo que ya funciona o ensayar nuevas opciones? Ahí está la cuestión...