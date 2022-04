El aspecto al que debe enfocarse Colombia si quiere a Gallardo como DT

Con el anuncio de la salida de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional de Colombia, los rumores crecen respecto a quien liderará el nuevo proceso con miras al Mundial del 2026.



Aunque mucho se habló de Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, ambos clasificados a Catar 2022, el mismo presidente de la Federación, Ramón Jesurún, anunció en conferencia de prensa que las dos opciones no se han tenido en cuenta porque tienen contrato vigente con Perú y Ecuador respectivamente.



En este orden de ideas, la lista de opcionados apunta a uno de los mejores entrenadores del mundo y quien ha sido relacionado en otras oportunidades a la Tricolor: Marcelo Gallardo.

River Plate renació de entre las cenizas gracias a la extraordinaria gestión del ‘Muñeco’, aspecto que lo ha llevado a sonar en diferentes selecciones e incluso clubes de primer nivel en Europa. Ahora bien, hasta el momento su vínculo con el ‘Millo’ ha sido inquebrantable.



En diálogo con el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, el periodista Diego Borinsky fue claro respecto a las pocas posibilidades que tiene Colombia de contratar a Gallardo y los aspectos por los que no ha dado un paso adelante en su carrera.



“Es su casa, se siente muy cómodo, maneja el club, las inferiores, tiene un idilio con la gente... Él (Gallardo) tiene un valor de lo que es River, como jugador fue el último de su generación en irse. Quiere mucho el club, tiene su familia, gana muy bien, puede desarrollar sus ideas”, reveló Borinsky sobre la unión tan fuerte entre técnico-club.



Incluso recordó cuando el mismísimo Barcelona, por petición del entonces director deportivo Eric Abidal, quiso contratarlo: “Barcelona dos veces se acercó, la última fue concreta porque Abidal, amigo de Gallardo, le propuso y él dijo que si arrancaba 2020 con River, ‘ya está’. Arrancó el 2020 con River, al poquito tiempo echaron a Valverde, pero ya era tarde porque estaba con River y no lo iba a dejar colgado. Tiene un compromiso, no de palabra sino real”.



Con lo anterior sobre la mesa, el periodista argentino fue sincero y calificó de “imposible” la posibilidad de ver a Marcelo Gallardo en este 2022 como el DT de Colombia, justamente porque tiene contrato con River. Es más puso como ejemplo al ya mencionado Barcelona, la selección uruguaya, Chile...



Eso sí, afirmó que la propuesta que reciba, en este caso de Jesurún y compañía, “debe ser muy fuerte para que lo mueva”. Es decir, lo que sería un proceso serio y con control de todos los aspectos que involucran a la Selección, parecido a lo que intentó José Pékerman en su momento.