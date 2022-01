¿Por qué Teo Gutiérrez no va a Selección Colombia? Rumores y versiones

La Selección Colombia se juega cosas muy importantes en las Eliminatorias Sudamericanas para tratar de sellar su clasificación al Mundial de Catar 2022. Los partidos contra Perú (28 de enero) y Argentina (1 de febrero) son cruciales para Reinaldo Rueda y sus dirigidos.



El técnico de la Selección hizo su convocatoria y ha tenido que hacer cambios en la misma, pues tuvo que desconvocar a Luis Fernando Muriel y Jefferson Lerma por problemas médicos. Y en cada nueva convocatoria, muchos se preguntan si va a llamar a Teófilo Gutiérrez, experimentado atacante que fue mundialista en 2014 y que acaba de salir campeón con Deportivo Cali.



‘Teo’ siempre generará división, así que hay quienes lo quieren ver de vuelta a la Selección, como hay otros que piensan que es ciclo cumplido.



¿Y cuáles son las razones de Rueda para no convocar a Teófilo Gutiérrez? Hay muchas versiones, rumores, y el único que tiene la respuesta es el entrenador. Su más reciente declaración, del por qué no lo llamó ni siquiera al amistoso contra Honduras, dejó dudas al no haber claridad en su respuesta.



“‘Teo’ ha tenido partidos extraordinarios. En meses anteriores, incluso antes de llegar al Deportivo Cali, estuve en esa evaluación permanente, pero no coincidían los tiempos en el comparativo con otros jugadores, que ese es mi trabajo: seleccionar entre los mejores. No quería, en determinado momento, irrespetar a un jugador grande como ‘Teo’, de modo que por eso no lo consideré para esta convocatoria”, fue la explicación de Rueda.



Sin embargo, las versiones son extensas: la primera es sobre la personalidad de Teófilo, que demostró justamente este domingo que sigue siendo agresiva en la cancha, al salir expulsado en el partido que Cali perdió 2-1 con Jaguares. Esas actitudes, a su edad, hablan de un jugador que no ha terminado de madurar y que es explosivo, algo perjudicial para la fase de las Eliminatorias y para lo que pueda transmitir al grupo de compañeros.



Otras versiones hablan de una especie de veto a Teófilo Gutiérrez, quien desde 2017 no juega con la Selección. Hay versiones, no comprobadas, que hablan de enfrentamiento con los directivos de la Federación, pero no tiene mucha fuerza ese rumor.



Por otra parte, hay quienes recuerdan que Teófilo Gutiérrez estuvo en el recordado ‘live’ de Instagram en el que James Rodríguez reclamó la no convocatoria de Reinaldo a la Copa América 2021. Ese día, ‘Teo’ azuzó a James y dejó ver que no estaba de acuerdo con la decisión Rueda.



¿Y por qué perdonó a James y no a Teófilo? Porque James es más importante, joven y hasta mediático. Mientras que Gutiérrez es más veterano y se le suman otros aspectos, como el ya dicho de su personalidad.



¿DARDITO DE TEO🤔? En el vivo que protagonizaron James Rodríguez, Zúñiga y Teo Gutiérrez, el delantero de Junior soltó una de sus típicas frases que generaron dudas en algunos aficionados.



Finalmente, hay quienes dicen que Rueda se formó una idea luego de consultar con varios entrenadores e informes sobre Gutiérrez. Allí entraría el concepto de Alexis Mendoza, quien fue técnico de Junior y allí habría tenido inconvenientes con ‘Teo’.



Mendoza es muy cercano a Rueda, pues fue su asistente en el primer ciclo con Colombia (2004-2006), en Honduras (2007-2010) y Ecuador (2010-2014).



Todos son rumores, versiones, explicaciones fuera de micrófonos y alejados de la realidad, que solo conoce Reinaldo Rueda.