¿Por qué Jhon Jáder Durán fue a Selección de Mayores y no la Sub 20?

Néstor Lorenzo reveló sus cartas, para los amistosos contra Corea del Sur y Japón, donde podrá analizar nuevas variantes en los jugadores y empezar a trazar el camino para las Eliminatorias, Copa América y apuntarle a la clasificación al Mundial en el 2026.



Uno de los nuevos talentos, que dio de qué hablar en el arranque del 2023, fue Jhon Jáder Durán. El delantero fue fichado por el Aston Villa, de la Premier League, donde ha sumado minutos en el primer equipo. Su irrupción en Envigado y el año pasado, con el Chicago Fire.



Los británicos pusieron todo su interés en él y concretaron la transferencia, mientras estaba concentrado con la Selección Colombia Sub 20, para disputar el Sudamericano Sub 20. El atacante hizo maletas y se quedó sin disputar el certamen, por pedido expreso de su nuevo club, además, teniendo en cuenta que no están en la obligación de prestarlos para los torneos que no son FIFA.



En esta ocasión, el futbolista fue convocado por Néstor Lorenzo, para la Selección de Mayores, a diferencia de nombres como Gustavo Puerta y Óscar Cortés, que fueron llamados por Héctor Cárdenas. Cabe destacar que para la Sub 20, no están obligados a ceder a los futbolistas.



Ahora, para la fecha FIFA, todos los clubes están en la obligación de prestar a los futbolistas, para concentrar y participar con la Selección de Mayores.