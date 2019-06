Jorge Luis Pinto y las polémicas declaraciones sobre José Pékerman 

La Selección Colombia ha sido uno de los mejores equipos de la Copa América, el cambio de ideas ha sido notorio y esto ha generado ilusión en los fanáticos de la Tricolor. Ante esta situación, Jorge Luis Pinto, entrenador de Millonarios realizó unas declaraciones sobre el anterior técnico de la Selección José Néstor Pékerman.

En diálogos con "Caracol Radio", Jorge Luis Pinto entregó su balance sobre la actualidad de la Selección Colombia: "Queiroz le ha dado unos conceptos que son importantes en el fútbol mundial. Más colectividad, más funcionabilidad defensiva y ofensiva, más equipo en funcionamiento táctico".



Por otro lado, Pinto habló sobre el cambio que tuvo la Selección con respecto al proceso del entrenador argentino José Néstor Pékerman: "con mucho respeto y franqueza dije que el profesor Pékerman era un gran hombre, un gran señor y un gran caballero, pero que trabajo táctico propiamente no había, no había en los partidos en el Mundial".



Estas declaraciones han generado mucha polémica, y varias respuestas en contra de Jorge Luis Pinto, debido a que estas declaraciones le quitaron prestigio a Pékerman y su proceso. Además, en redes sociales han recordado a Pinto las éxitos que tuvo el entrenador argentino con Colombia.



Por tal motivo, Pinto recalcó que iba a ser tildado de mentiroso luego de estas declaraciones: "algunos colegas de ustedes me trataron de mentiroso, ahora todo el mundo dice, 'ahora si tiene táctica el equipo', no entiendo las cosas".



Jorge Luis Pinto se encuentra realizando la pretemporada de Millonarios de cara al inicio de la Liga II-2019 y los octavos de final de la Copa en el fútbol colombiano.