Polémica: ¿quién decide hora de partidos de Colombia en Barranquilla?

La Selección Colombia enfrenta este jueves a Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026, un reto difícil no solo por la calidad del rival sino por un factor que afectará a los dos equipos por igual.

Y ese detalle, la hora del encuentro, ah encendido una polémica pues, al parecer, desde el cuerpo técnico e inclusive los jugadores, el horario de las 3:30 p.m., lejos de ser una ventaja competitiva, es una preocupación.



Así lo reconoció el propio Néstor Lorenzo: ​"es preocupante y desgastante la hora para todos", dijo en charla con RCN TV.

​¿Cómo? ¿Acaso no es decisión del cuerpo técnico la hora de cada encuentro, dependiendo de las condiciones propias y las del rival? Lamentablemente, sin una conferencia de prensa, no es posible despejar la duda.

El tema es que esa preocupación del DT es la misma de los jugadores, como lo aceptó Frank Fabra: "Sabemos que es difícil para ambos pero tenemos que sacar la ventaja porque somos locales, con nuestras armas podemos hacer nuestro trabajo y lograr el triunfo que necesitamos", dijo en el citado medio.



La duda se incrementa cuando se descubre que, según el itinerario de la propia FCF, los entrenamientos no están previstos a la hora del partido sino sobre las 5:30 p.m. este martes y sobre las 11 de la mañana el miércoles.

​Difícil es el intenso sol para los dos, eso es claro. Pero si no la propia selección nacional no lo entiende como una fortaleza sino que lo ve con preocupación, ¿por qué no jugar entonces más tarde, como pasó antes contra Venezuela o como seguramente pasará contra Brasil, sobre las 7:00 p.m.?

​La teoría dice que a los uruguayos les inquieta jugar a las 3:30 p.m. y puede ser incluso una barrera mental. Sin embargo, vale recordar que en la última Eliminatoria, el duelo en Barranquilla terminó en una goleada celeste por 3-0. ¿Entonces? ¿Quién y por qué decide el horario de los partidos de Colombia en Barranquilla?