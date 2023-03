Decisión de Néstor Lorenzo en Selección, indignó a algunos colombianos

La convocatoria de la Selección Colombia, para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón, el 24 y 28 de marzo, dejó discusiones sobre los que faltaron y los que no debieron ser llamados.



Sin embargo, un jugador citado por Néstor Lorenzo generó, más que polémica y discusión, indignación y hasta preocupación por lo que es la imagen del fútbol colombiano y la postura en la Selección sobre casos legales de abuso sexual.



Y es que el llamado de Johan Carbonero, delantero de Racing Club, hizo explotar a algunos en redes sociales, pues recordaron que el futbolista que llamó Lorenzo tiene una denuncia vigente por acoso y tentativa de abuso. De hecho, tendrá juicio oral en marzo de 2024.



Carbonero fue acusado por la recepcionista del hotel en el que estuvo hospedado al llegar a Argentina para jugar en Gimnasia La Plata, en noviembre de 2020.



Desde Argentina, el periodista Juan José Buscalia se sorprendió por el llamado de Carbonero a la Selección, pues recordó que Sebastián Villa no volvió a ser llamado en Colombia por las acusaciones de violencia de género y otra por abuso sexual.



“Creíamos que Sebastián Villa estaba vetado de la Selección por sus problemas con la justicia. Se pensaba en Argentina que no lo llamaban por esos problemas legales y no por cuestiones futbolísticas. Johan Carbonero también afronta un caso de tentativa de abuso y acoso sexual, así que pienso: o hay una doble moral, o en realidad los motivos eran futbolísticos los de Villa, pues Carbonero también está envuelto en un escándalo”, aseguró Buscalia en ‘Blu Radio’.



“Uno no puede considerar que alguno de ellos es culpable, porque ambos tienen cuestiones pendientes. Pero llama la atención que a Villa no lo convoquen, y a Carbonero sí. Alguien me decía que quizás porque Villa juega en Boca, y tuvo gran impacto mediático; mientras que la situación legal de Carbonero no fue tan escandalosa”, afirmó el periodista argentino.