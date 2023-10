Pinto le dio con todo a Lorenzo: 'el manejo del partido no me gustó'

Colombia empató 2-2 contra Uruguay y el punto supo a poco en Barranquilla, donde se pasó de la ilusión a la sensación de que se perdieron dos puntos más que sumar uno.

Y a la hora de las responsabilidades, la mayoría apuntó al técnico Néstor Lorenzo, quien debió resolver varias ausencias importantes por lesiones y después no tuvo el mejor resultado de parte de sus elegidos.



Así lo entendió el mundialista Jorge Luis Pinto, quien criticó duramente el plan del DT: "Tengo que ser sincero, no me gustó mucho el partido. Poner a Borré en el costado y mandar a Arias al medio campo no cabe en un partido de estos tan importante. Yo creo que un partido de local sin centro delantero no cabe en la cabeza de nadie, poner a Arias en el medio donde no se encontró nunca, así no es fácil valorar objetivamente", dijo en charla con El Alargue de Caracol Radio.



"Con el respeto debido por ellos, un partido se tiene que saber cerrar y cerrarlo es faltando 10 - 12 minutos la línea de cuatro asegura el 2-1. El médico Ochoa me decía: “profe, el partido cuando se va ganado hay que asegurarlo con los dientes” y hoy nos faltó eso. Se perdió el control y así nos empataron. Un equipo como Uruguay que no fue fácil, que jugó buen fútbol, manejó bien la pelota, por ratos nos atacó y eso nos complicó, el penal se dio al estar mal parados", añadió.



De nuevo, Pinto señaló con nombres propios lo que se decidió mal desde el cuerpo técnico: "Con el debido respeto, Fabra no estaba para el partido, me parece a mi. Me parece que debió poner a Machado que venía haciendo las cosas bien, me da pena hablarlo así tan frontal pero el manejo del partido no me gustó. Era un 2-1 ante Uruguay que es un rival tan complejo. Un equipo que aspire a cosas grandes no puede recibir tanto ataque.



Ahora él, igual que los colombianos, espera que se corrijan esas fallas contra otro oponente durísimo como Ecuador. Para él, trabajar en al altura en Guarne "ayuda un poquito" pero puede no ser trascendental si la elección de jugadores y sus roles en la cancha no son correctos, como le pareció que ocurrió en Barranquilla.