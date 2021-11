El ultimátum del 'Pibe' a Colombia: 'es obligación ganarle a Paraguay'

La Selección Colombia llegaba la fecha 13 de las Eliminatorias a Catar 2022 con la clasificación directa y el orgullo del invicto en la era Reinaldo Rueda.

Pero a la siguiente jornada, este martes (6:00 p.m.) en Barranquilla, llega un puesto por debajo, ahora en zona de repechaje, y con una necesidad apremiante de ganar en casa para seguir vivo en la pele de la clasificación.



Perder contra Brasil, el super líder de las Eliminatorias, estaba entre las posibilidades, más allá de ese primer tiempo que para Carlos 'Pibe' Valderrama fue "de categoría". Pero Paquetá y el talento del mejor equipo de la región hicieron lo suyo y ahora ese 1-0 sufrido en Sao Paulo hay que levantarlo con una victoria.



"Colombia, primer tiempo bien, segundo tiempo, desaparecido. Perdió el invicto, estamos en la pelea, estamos en el repechaje, pero estamos sin posibilidades de regalar nada, ya regalamos lo que teníamos que regalar. Si queremos ir al Mundial, tenemos que ganar el martes obligados. No aceptamos ni empate", sentenció el legendario excapitán colombiano.



La hora de las excusas, en definitiva, ya pasó: "Sabemos que las Eliminatorias Sudamericanas no son fáciles, pero hay que levantarse otra vez. Es obligación ganar el martes, no hay chance de empate contra Paraguay", añadió en sus redes sociales.

​

Siempre preciso. Y esta vez especialmente perentorio. El 'Pibe' tiene razón: aquí, más que nunca, no se puede empatar.