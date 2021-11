Algo de sensatez por salida de Rueda: 'sería una locura solo pensarlo'

Carlos 'Pibe' Valderrama habló de la creciente molestia del público con Reinaldo Rueda, ahora que Colombia suma cinco partidos sin victorias y, lo que es peor, sin goles, en las Eliminatorias a Catar 2022.

Mientras algunos promueven salidas como solución, otros le ponen sensatez al tema y piden cabeza fría.



"Es que la Selección está clasificada. Sería una locura con solo pensarlo. Al profesor hay que dejarlo. Falla la forma de juego porque él no ha encontrado al equipo. Los tres jugadores titulares que yo he visto son Ospina, Barrios y Cuadrado. El resto, todos los partidos ha habido cambios, no ha habido dos partidos seguir y para eso se necesita tiempo", dijo el mítico capitán de la Seección, Carlos 'Pibe' Valderrama.



REpetir una historia como la de Óscar Washington Tabárez, quien salió de la Selección de Uruguay, no parece el camino-



"Gracias a él por todo lo que nos eenseñó. Yo tuve la oportunidad de estar con el maestro en el Deportivo Cali. Es un señor, no solo como entrenador, sino como persona. La carrera lo dice... durar 15 años en una Selección es por algo y él lo demostró. Ahora, los resultados no lo acompañaron y eso es lo que mantiene a los técnicos y a los jugadores", concluyó Valderrama.