‘Pibe’ Valderrama se refirió a Selección, Falcao y Junior ¿Qué dijo?

Carlos ‘Pibe’ Valderrama es un ícono de la Selección Colombia y siempre será una voz autorizada para hablar de la actualidad de la tricolor y en general del fútbol colombiano, por ser uno de los artífices del juego de toque que tuvo el seleccionado en los años 90.





En una entrevista que ofreció al canal ESPN, el ‘Pibe’ tuvo espacio para tocar todos los temas que rodean actualmente la Selección Colombia y además del mal momento que está atravesando Junior de Barranquilla, uno de los clubes en que jugó en Colombia y donde es ídolo.



En primer lugar, tocó tema de Selección Colombia y el proceso que inició con Néstor Lorenzo, donde el técnico argentino ha tenido buenos resultados en amistosos y de a poco está formando el equipo para las Eliminatorias hacia el Mundial 2026. Además, tocó el tema de la dirigencia de la FCF.



El nuevo proceso de Colombia: “Lo de Néstor Lorenzo ahí está. Él ya conoce el país y jugadores porque estuvo en el proceso del profesor Pékerman. Entonces vamos poco a poco y tenemos que apoyar para volver al Mundial”.



Veteranos y juventud en Selección: "La renovación de la Selección Colombia tiene que suceder. Van bien, es la combinación porque cuando hay jugadores de experiencia, de calidad y que están jugando todavía, entonces atrás vienen los otros muchachos. Los técnicos saben cómo es el camerino y los veteranos que están en la Selección están jugando todavía”.



Referentes de Colombia y su continuidad: “A Falcao, James y Cuadrado no los toquen. Los ídolos no se tocan”.



Relación con dirigentes de la FCF: “Ningún presidente de la Federación Colombiana de Fútbol me ha contactado para regalarme al menos una boleta para ver a la Selección Colombia”.



Llegada de ‘Bolillo’ a Junior: “Estamos jodidos porque el equipo tiene 7 puntos y se necesitan 30 para poder entrar a los ocho, pero estoy contento porque llegó ‘Bolillo’ porque es uno de los grandes técnicos del fútbol mundial. En Junior tienen un técnico preparado. El problema ahora son los jugadores porque nueve partidos y les cuesta ganar. Aunque pago doble por ver a Juanfer, es un crack”.