'Pibe' Valderrama explotó y contó de la demanda contra FCF: 'Me mamé'

Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico líder y capitán de Selección Colombia que clasificó a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, no se aguantó más y decidió revelar las razones por las que él y otros exfutbolistas demandaron a la Federación Colombiana de Fútbol hace cuatro años.



En charla con El Vbar, de Caracol Radio, 'Pibe' se despachó sobre la FCF y aseguró estar cansado de que utilicen su imagen sin consentimiento. El samario divulgó nombres de otros demandantes, entre los que se encuentran varios mundialistas.

"Es una falta de respeto y tengo una lista de los que los tenemos demandados", insitió el 'Pibe' sobre la situación que viven con la FCF. Después de mencionar a Óscar Córdoba, Vanessa Córdoba y Nicole Regnier, mencionó: "También está Francisco 'Pacho' Maturana, utilizaron su imagen sin autorización y también está metido. Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizabal, el gordo (Iván René) Valenciano, el 'Tren' Valencia, Juan Pablo Ángel, Arnoldo Iguarán...", contó Valderrama.



En medio de la charla con los panelistas del Vbar, el histórico '10' de la tricolor aseguró que "Con Ramón (Jesurún) tengo años que no hablo y no tengo nada que hablar con él. La demanda va caminando y yo no había dicho nada porque el abogado me decía: 'viejo Pibe, no diga nada', y llevamos casi cuatro años".



El 'Pibe' explotó diciendo que "Ya estoy mamado, me mamé de que le falten el respeto a uno", y contó con desagrado una de las situaciones que vivieron. "Tengo compañeros y amigos de nuestra Selección que fueron a campeonatos mundiales y pidieron una boleta y dijeron: 'la vendemos', eso me cabreó peor todavía. Eso no se puede hacer con un personaje que representó al país en dos mundiales".



El exjugador insistió que a pesar de los desplantes, la FCF "usa nuestra imagen sin nuestra autorización, con los patrocinadores. Esto es para que el pueblo colombiano sepa qué está pasando porque ya me cansé".