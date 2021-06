Todo muy argentino: 'Colombia sin James y Quintero es Cuba, es Haití'

Un argentino decía hace tiempo que el problema de sus compatriotas es que iban siempre de extremo a extremo, que se movían entre 'lo lamentable y lo memorable' sin términos medios, sin grises. Ahora sí que cobra sentido esa explicación.

El periodista Pablo Carrozza ha vuelto por sus fueros en su último análisis sobre el empate 2-2 entre Colombia y Argentina y, para hacer ver la gran ocasión que perdió el equipo de su país, literalmente barrió al equipo de Reinaldo Rueda.



“No puedo entender cómo se le escapa a Argentina frente a este equipito de Colombia que levantó en el segundo tiempo. No puede ser que Argentina pechee de esta manera frente a Colombia. Lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘Es la revancha del 5-0... En el primer tiempo, era para bailarlo, para echarle al técnico. Era un desastre, Colombia”, dijo en su canal de Youtube.



"Colombia en el primer tiempo fue así de chiquito, después se agranda, Rueda con los cambios pasó a ser la rueda de un tractor, pero porque Argentina lo agranda", añadió.



Y la cereza del pastel: "Lo de Colombia, era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Quintero es Cuba, es Haití. Se recupera, pero porque Argentina lo permite".



Para Carrozza es "sospechoso lo de James, que si puede jugar o no, que si mira el partido o no, rarísimo todo. No sé si tienen internas, no sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. Pero James tiene que jugar... Ese chico Díaz no entiendo qué le ven para jugar en Colombia", aseguró.



Y a Mina no le fue mejor que al buen Lucho: "Yerry Mina lo fuiste a asesinar (sobre la falta al arquero Martínez), lo fuiste a buscar para que te den cárcel, era cadena perpetua".





Carrozza sobre Colombia

Sin embargo, hay que decir que el periodista no desconoció los buenos momento de Colombia:



“Bárbaro, Cuadrado, bien Muriel. Bien lo de Ospina, por su puesto. Ospina la rompió, fue el responsable de este empate. Yo quiero que le vaya bien al pueblo colombiano, que está sufriendo, que la está pasando mal. Más allá de todo lo que nos gusta hay otro partido que no te cuenta nadie, solidaridad con el pueblo colombiano”, concluyó.



Pero si se estaban ilusionando, un baño de realidad: "Colombia es el clásico de Venezuela, nosotros somos el de Brasil y le queremos ganar siempre a Chile, pero Argentina con Colombia no es clásico".

​

Carrozza apuntó fuerte contra su propia selección, de la que dijo que "a Foyth se le acabó la pasantía; no más Otamendi, es un desastre; se terminó Di María, basta del club de amigos; martínez Quarta, Pezzela, Lisandro Martínez, empecemos a variar, te lo pido Scaloni".



Les dejó también a ellos una perla, muy argentina: "estos jugadores tienen menos ganas que el que diseñó la bandera de Japón, no sé qué hacen en la cancha, pensaron que ya había terminado el partido, te vuelven a ganar como hace una semana contra Chile"