¿Crítica o elogio? Bermúdez analizó empate de Colombia frente a Brasil

Bolivia, Venezuela, Argentina y Chile, todas locales, ganaron sus respectivos duelos y de paso le 'echaron una mano' a Colombia con los resultados frente a Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay. La tricolor se midió al líder de la Eliminatoria y le sacó un punto, que ningún otro equipo había conseguido en nueve fechas. Jorge 'Patrón' Bermúdez se refirió a este empate.

Tras el 0-0 en el Metro, el exfutbolista y panelista de F10 Colombia, recordó que el único local que no ganó fue Colombia. Sin embargo, elogió el trabajo de los dirigidos por Reinaldo Rueda. Piensa que están trabajando con inteligencia para ir al Mundial de Catar y el próximo duelo contra Ecuador será clave.



"Se sumó un punto muy importante ante un rival que ningún equipo pudo sacarle. Por otro lado, fuimos el único local de la fecha que no ganó y la tabla sigue dándonos oportunidad de sumar. Ojalá en el próximo partido podamos hacer diferencia", dijo.



El 'Patrón' valora lo hecho por Rueda y espera que sume los 3 puntos el próximo jueves. "El equipo de Reinaldo juega a clasificar al Mundial, a eso juega uno en la Eliminatoria. Uno juega a sumar los puntos, no a hacerlo bonito. Yo vi equipos que se agarraron a defender y fueron al Mundial. Él va mirando partido tras partido con el ahorro. Yo me quito el sombrero con Reinaldo y ojalá el equipo demuestre que tiene que ir hacia adelante a jugar, con el equipo más físico".



Finalmente, se unió a la polémica sobre lo hecho por el '10' Juan Fernando Quintero, a quien no se le vio muy cómodo en cancha. "El problema no es si estuvo Quintero o no, sino la ubicación en la que estuvo y qué hizo Quintero. Hoy arrancó presionando detrás de Falcao. En un momento corría y corría y no agarraba la pelota. Ese no es el Quintero del Mundial, el que jugaba hasta de doble cinco. ¿Hoy con quién hacía sociedad?".