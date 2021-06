Selección Colombia: ¿Barranquilla ya no es fortaleza en Eliminatorias?

Barranquilla es y será la casa de la Selección Colombia. Esta nota no quiere arrebatarle a nadie la sede de los partidos de la Tricolor. La ciudad tampoco tiene la culpa de que los últimos resultados no sean los mejores para el seleccionado cafetero. Pero es una realidad: el estadio Metropolitano ha dejado de ser una fortaleza para los nuestros en las Eliminatorias.



El empate 2-2 con Argentina no es la medida. Es un rival poderoso, con jugadores de talla mundial, que va mucho mejor que Colombia en las clasificatorias a Catar 2022. Además, Reinaldo Rueda apenas se estaba estrenando de local y dirigiendo su segundo partido como entrenador de la Selección.



Lo cierto es que este resultado confirmó que Colombia no ha podido ser fuerte en Barranquilla, en la actual y en la pasada Eliminatoria. En el camino a Catar, la Selección ya jugó tres partidos en el Metropolitano: empató 2-2 con Argentina, perdió 0-3 con Uruguay y venció 3-0 a Venezuela. Sumó apenas 4 puntos de 9 posibles.



Pero las cosas no paran ahí. En la Eliminatoria a Rusia 2018, Colombia solo ganó uno de los últimos cinco partidos que jugó de local: fue 1-0 a Bolivia. La última fotografía en Barranquilla en las pasadas clasificatorias, fue una derrota 1-2 con Paraguay en la penúltima fecha, por eso llegó con necesidad a Perú en la última jornada, y fue en Lima que selló su clasificación.



También se registran tres empates: 1-1 con Brasil, 0-0 con Chile y 2-2 con Uruguay.



Es decir, de los últimos 8 partidos de local, Colombia ganó 2 veces, empató en 4 oportunidades y perdió en 2 ocasiones. Marcó 10 goles y recibió 10. Hizo 10 puntos de 24 posibles, así que su rendimiento fue del 41,6%.



Si la culpa no es de la casa, ¿entonces de quién?

No es que de la noche a la mañana Colombia perdió su jerarquía en casa. Esto se debe a una combinación de factores. Empezando por el clima y la hora: la Federación Colombiana de Fútbol ha perdido en su gestión para la programación de sus partidos; antes se jugaba sobre las 3 o 4 de la tarde, cuando el ambiente es fuerte, la humedad desespera y ahí sacaba provecho la Selección; no se sabe por qué, pero ahora se juega cuando cae el sol, y así no se puede sacar la ventaja de antaño.



Aunque las condiciones climáticas tampoco es que favorezcan a la Selección como antes, esto pasa porque la mayoría de los jugadores colombianos, al igual que la mayoría de sus rivales, juegan en Europa o en México, y no están habituados a las condiciones de Barranquilla. Antes, había gran parte de jugadores en el fútbol colombiano y sabían lo que era jugar en el trópico. Eso ya no sucede: el clima pega igual para todos.



Y ni Federación ni cuerpos técnicos anteriores han hecho lo posible para que los jugadores de Colombia tengan una memoria en Barranquilla, un arraigo y una asimilación a las condiciones de la capital del Atlántico. Así, la Selección ya no juega sus amistosos en ‘Quilla’ o en otra ciudad del país; la mayoría de juegos han sido en Estados Unidos o Europa, otros en Asia. Todo por factores económicos. Incluso, las dos veces que Colombia se despidió de su gente previo a un certamen (Mundial 2018 y Copa América 2019), lo hizo jugando en Bogotá partidos de exhibición y un amistoso contra Panamá.



Así es muy difícil que los principales futbolistas colombianos tengan un mejor rendimiento en su casa, en Barranquilla.