Los partidos que Queiroz no se puede perder este fin de semana

Carlos Queiroz no tiene tiempo para descansar y desde este mismo fin de semana deberá ponerse a tono con los jugadores de la Selección Colombia que ya han tenido alguna convocatoria y están teniendo protagonismo en sus diferentes equipos.



En Europa, Suramerica y México, la acción estará repartida desde este viernes hasta el lunes y así habrá acción y mucho fútbol para el nuevo técnico de la Selección Colombia.

David Ospina (Nápoles)

Fiorentina vs. Nápoles (Liga de Italia)

Sábado 9 de febrero (12:00 p.m.)



Camilo Vargas (Cali)

La Equidad vs. Cali (Liga de Colombia)

Domingo 10 de febrero (4:00 p.m.)



Álvaro Montero (Tolima)

Santa Fe vs. Tolima (Liga de Colombia)

Sábado 9 de febrero (6:00 p.m.)



Mauricio Arboleda (Banfield)

Tigre vs. Banfield (Liga de Colombia)

Viernes 8 de febrero (5:00 p.m.)

Davinson Sánchez (Tottenham)

Tottenham vs. Leicester (Premier League)

Domingo 10 de febrero (8:30 a.m.)



Óscar Murillo (Pachuca)

Pachuca vs. Morelia (Liga de México)

Sábado 9 de febrero (8:00 p.m.)



Jeison Murillo (Barcelona)

Athletic vs. Barcelona (Liga de España)

Domingo 10 de febrero (2:45 p.m.)



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Atlético de Madrid vs. Real Madrid (Liga de España)

Sábado 9 de febrero (10:15 a.m.)



Cristian Borja (Sporting)

Feirense vs. Sporting de Lisboa (Liga de Portugal)

Domingo 10 de febrero (3:00 p.m.)

Wilmar Barrios (Zenit)

Sarpsborg 08 vs. Zenit (Amistoso)

Viernes 8 de febrero (10:00 a.m.)



Jorman Campuzano (Boca Juniors)

Belgrano vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Domingo 10 de febrero (7:30 p.m.)



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Liverpool vs. Bournemouth (Liga de Inglaterra)

Sábado 9 de febrero (10:00 a.m.)



Víctor Cantillo (Junior)

América vs. Junior (Liga de Colombia)

Domingo 10 de febrero (8:00 p.m.)



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

Flamengo vs. Fluminense (Campeonato Carioca)

Sábado 9 de febrero (4:00 p.m.)

James Rodríguez (Bayern)

Bayern vs. Schalke (Liga de Alemania)

Sábado 9 de febrero (12:30 p.m.)



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Belgrano vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Domingo 10 de febrero (7:30 p.m.)



Luis Díaz (Junior)

América vs. Junior (Liga de Colombia)

Domingo 10 de febrero (8:00 p.m.)



Edwin Cardona (Pachuca)

Pachuca vs. Morelia (Liga de México)

Sábado 9 de febrero (8:00 p.m.)



Yimmi Chará (Atlético Mineiro)

Caldense vs. Atlético Mineiro (Campeonato Mineiro)

Sábado 9 de febrero (1:30 p.m.)



Juan Fernando Quintero (River Plate)

River Plate vs. Racing (Liga de Argentina)

Domingo 10 de febrero (5:20 p.m.)

Radamel Falcao García (Mónaco)

Montpellier vs. Mónaco (Liga de Francia)

Domingo 10 de febrero (9:00 a.m.)



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Fiorentina vs. Nápoles (Liga de Italia)

Sábado 9 de febrero (12:00 p.m.)



Juan Camilo Hernández (Huesca)

Girona vs. Huesca (Liga de España)

Sábado 9 de febrero (2:45 p.m.)



Duván Zapata (Atalanta)

Atalanta vs. Spal (Liga de Italia)

Domingo 10 de febrero (9:00 a.m.)



Miguel Ángel Borja (Palmeiras)

Palmeiras vs. Bragantino (Liga de Italia)

Lunes 11 de febrero (5:00 p.m.)



Rafael Santos Borré (River Plate)

River Plate vs. Racing (Liga de Argentina)

Domingo 10 de febrero (5:20 p.m.)