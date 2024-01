Torneo Preolímpico 2024: así será el camino de la Selección Colombia

La Selección Colombia Sub-23 tendrá desde este sábado la difícil misión de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, y completar su sexta participación en las justas. Para eso deberá superar el grupo A del Torneo Preolímpico, que se disputará en Venezuela.



El primer objetivo es quedar entre los dos primeros puestos de su grupo, que comparte con Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador.



De pasar al cuadrangular final, tendría tres partidos más para obtener uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos.



Fixture de Colombia en el Preolímpico



Fecha 1

Ecuador vs. Colombia

Sábado 20 de enero

3:00 p.m.



Fecha 2

Descansa

Martes 23 de enero



Fecha 3

Brasil vs. Colombia

Viernes 26 de enero

6:00 p.m.



Fecha 4

Colombia vs. Venezuela

Lunes 29 de enero

6:00 p.m.



Fecha 5

Colombia vs. Bolivia

Jueves 1 de febrero

6:00 p.m.