Poco favorable balance de pareja Barrios-Lerma en Selección Colombia

Uno de los ensayos del nuevo DT de Colombia, Carlos Queiroz, fue la apreja de marca Wilmar Barrios- Jefferson Lerma.

Y el balance de los primeros 45 minutos no fue muy favorable, pues fue una de las zonas que cedió más terreno contra Japón.



La lenta marca se demuestra en números: Barrios perdió 3 duelos y Lerma 4 en el primer tiempo.



El jugador del Zenit tuvo que multiplicarse y perdió en el uno a uno ante la velocidad y el balón por arriba de los japoneses. Una vez intentó asociarse y llevar la pelota unos metros adelante para James.



El hombre del Bournemouth en cambio no cumplió una buena tarea ni en marca ni en salida: dejó un hueco en recuperación que Doan aprovechó incansablemente y dejó siempre expuesto a Déiver Machado, otro que no pudo en el mano a mano contra los ágiles 'nipones'. Si se sumaba que Muriel no hacía un trabajo de sacrificio en el regreso, la izquierda se convertía en un gran dolor de cabeza.



La decisión de Queiroz fue darles continuidad a la pareja, que indudablemente necesita mucho trabajo para dar buenos resultados.