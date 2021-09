Cuadrado y diez más: 1x1 de Colombia, que fue más lucha que juego

Colombia luchó más de lo que jugó en el empate 1-1 en casa de Paraguay, que tiene al equipo estacionado otra vez en el quinto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias a Catar 2022.

Este fue el balance de los jugadores elegidos por Reinaldo Rueda:



David Ospina- 6

El siempre seguro arquero cumplió en las suyas y le alcanzó para corregir los pestañeos de Dávinson Sánchez.



Stefan Medina- 6

Fue exigido y respondió con la seguridad habitual, pero apenas tuvo un par de excursiones ofensivas: hicieron falta más centros.



Dávinson Sánchez- 5

Otro gris partido del central, como el de La Paz. COmprometió a Ospina al inicio, lo hizo ver mal Romero en el gol, pero al final corrigió salvando un gol casi hecho de Paraguay.



Óscar Murillo- 6

Cumplió de nuevo, aunque no con la brillantez del duelo contra Bolivia. Barrió en una pelota muy comprometida, en otra falla de Dávinson. Solidario.



William Tesillo- 6

Tuvo muy buen primer tiempo pero fue desluciendo después. Tuvo un par de buenas salidas, una que debió ser gol de Borja, pero después se refugió.



Matheus Uribe- 6

Arrancó muy bien pero se cansó. Tuvo algo de responsabilidad en el gol (no apoyó a Dávinson)



Wilmar Barrios- 6

Corrió con inteligencia tapó bien el medio y dio equilibrio, pero se salvó de la que pudo ser una expulsión justa por agresión a Romero.



Juan Guillermo Cuadrado- 8

Fue Cuadrado y diez más. Líder, cerebro, rematador al arco desde afuera, con personalidad para cobrar el penalti, todo, TODO, lo hizo bien en Paraguay.



Luis Sinisterra- 5

El debutante no pasó el examen: tuvo un inicio prometedor pero se fundió pronto, se enredó en la definición, le pesó un poco la camiseta.



Rafael Santos Borré- 5

Destellos de su buen rendimiento pero sin opciones claras ara la estadística. Intentó asociarse, pero no hubo certeza en la definición.



Miguel Borja- 6

Fue el delantero más incisivo, estrelló una pelota en el travesaño y tuvo un par de opciones más, pero le faltó precisión en las más claras.



Roger Martínez por Santos Borré- 5

Minuto 62

No llevó al partido las diagonales que lo convirtieron en figura contra Bolivia. No hizo diferencia.



Falcao por Borja- 5

Minuto 62

Mientras Borja se iba con tres o cuatro intentos ante el arco rival, Falcao no contabilizó ninguna. Se le notó la falta de competencia.



Luis Díaz por Sinisterra- 6

Minuto 67

Mejoró el ataque y no se entendió por qué un debutante lo superó como titular.



Gustavo Cuéllar por Uribe- 5

Minuto 79

Un poco más de seguridad pero nada del otro mundo.



Alex Mejía por Barrios- 5

Minuto 79

No aportó la mitad de la seguridad que daba el titular.