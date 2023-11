Colombia cumple a domicilio: Borré salvador en 1x1 pero sobró angustia

la Selección Colombia cumplió en una plaza que le viene bien, como Asunción. Por largos tramos mostró buen juego, pero de nuevo aparecieron los fantasmas de los problemas de definición sobre el final, lo que sumó una angustia innecesaria a la victoria. Las figuras, esta vez, fueron los obreros, los de más bajo perfil. Así jugó el equipo de Lorenzo 1x1:

Camilo Vargas- 6

Un espectador de lujo en la primera etapa, salvo un pequeño susto de Sosa. Después, el gana- partidos habitual, salvando un par de llegadas al cierre, que tuvo mucho suspenso.



Daniel Muñoz-7

Con libertad tras la pasividad del ataque uruguayo apoyó bien el ataque, metió dos buenos pases, uno que provocó un penalti. Destacado.



Yerry Mina-5

Lo bueno es que la confianza del DT es a toda prueba. Lo malo, que tanta fe tapa la realidad de una inactividad que le pasó factura en el PT, lo dejó expuesto ante la velocidad de los rivales y le hizo pasar líos que resolvieron volantes y laterales por él. Sí, cuando se sumó al ataque justificó la titularidad, pero no llegó a anotar.



Jhon Lucumí-6

El bombero ante las salidas de Mina, aunque en honor a la verdad fue poco exigido por un ataque rival muy plano. Al cierre salvó una clara opción de Cardozo.



Cristian Borja-7

De lo mejor de Colombia: preciso en la marca pero además ambicioso en la salida, socio de Díaz, de Arias, de todos. Salió golpeado a los 88 minutos.



Jefferson Lerma-7

Otro de gran trabajo, especialmente en la primera etapa, con la marca y el gol que tanto se extrañó -y se pidió- en su ausencia por lesión. Pudo dar asistencia pero Borré lo desperdició.



Kevin Castaño-8

Gran figura. Preciso en a tarea defensiva, alomado a la ofensiva. Serio, práctico, escolta de todos los atacantes. Notable.



Jhon Arias-6

Muy sacrificado en defensa, se ganó una amarilla por ese compromiso, dejó el corazón en su regreso tras la suspensión. Pero es un desperdicio verlo tan lejos del área rival, donde es más efectivo. Tiene que haber alguna manera de acercarlo...



James Rodríguez-7

Con destellos de su magia le alcanza para cumplir. Si le suman el impecable estado físico que luce ahora es figura habitual, preciso en el pase, ingenioso y hasta estrelló un remate en el travesaño. Otro gran día en la oficina...



Luis Díaz-6

Fue siempre una amenaza, incluso pudo celebrar pero unas veces se le quedó atrás la pelota, otra más se quedó sin gasolina tras un galope y al final el portero le cerró el que debió ser su gol a lindo pase de James. Absorbió la marca rival, recia y permanente, sin quejarse.



Rafael Borré-7

¡Que es el 9 de Colombia! Si a alguien le quedaban dudas las justificó al jugar por fin como referente en el área, desde donde provocó un penalti y tuvo al menso dos opciones más que no atinó a resolver bien.



Rafael Carrascal-5

Por James, minuto 73

Otro día gris en materia creativa para el cartagenero, que no llegó a generar peligro.



Jhon Córdoba-6

Luchó en la marca cuando Paraguay se vino encima, ya no se acordaron de él para habilitarlo o dejarle un pase limpio arriba. Se ganó una amarilla



Matheus Uribe-5

Por Castaño, minuto 80

No fue el filtro que se necesitaba para evitar que se fuera encima el rival en busca del empate



Jaminton Campaz -6

Por Díaz, minuto 80

Tenía la misión de sacar al equipo e intentar remates de media distancia, pero no tuvo tiempo de hacer ninguna de las dos