Pablo Carrozza respondió ante comentario de Colombia y Pablo Escobar

Argentina se quedó fuera del Sudamericano Sub 20. La derrota contra Colombia marcó un fuerte golpe en el proceso de formación de la albiceleste, ´pues los dejará sin participación mundialista, en una categoría donde son habituales y han logrado grandes triunfos.



Las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas fue la de Pablo Carrozza, periodista argentino, que en su canal de YouTube se despachó contra la albiceleste, los jugadores, Javier Mascherano como técnico y menospreció el papel de los colombianos.



En uno de los comentarios, el comunicador se refirió a los jugadores de Colombia como de medio pelo, haciendo un desafortunado comentario hacía ellos con el ‘Deportivo Pablo Escobar’. Las reacciones en distintas redes no se hicieron esperar.



Ante esto, Carrozza se disculpó en sus redes sociales “En mi canal de YouTube suelo hacer reacciones en caliente de los partidos de fútbol. Anoche luego de la eliminación argentina, me he referido a la Selección Colombia con una figura que no estuvo bien. Pido disculpas al pueblo colombiano y a quienes pude haber ofendido”.