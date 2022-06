Néstor Lorenzo: un acierto para referentes de Selección Colombia

De manera apresurada, pensando en un posible giro por la mala inclusión de Ecuador con Byron Castillo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) decidió terminar los rumores del director técnico en el banquillo y finalmente se decantaron por Néstor Lorenzo, mano derecha de José Néstor Pékerman en la Selección Colombia que brilló en las Eliminatorias de 2014 y 2018, además dee esas citas mundialistas.

Pablo Armero, quien coincidió con esta dupla en la Selección Colombia, habló sobre su llegada al combinado nacional en entrevista con El Alargue de Caracol Radio. Para el tumaqueño, lo más importante es recuperar esa humildad que tenían en 2014, elogió a Lorenzo como un conocedor del fútbol colombiano, y aprobó su vinculación, ‘positiva, es un profe que estuvo en el gran momento cuando estuvimos con el profe Pékerman, él como asistente. Conoce el fútbol colombiano, sabe y tiene manejo de grupo. Para mí es muy positivo que el profe Néstor tenga la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia’.

La relación de Pablo Armero con Néstor Lorenzo fue muy buena, y sobre el argentino comentó, ‘puedo hablar como persona, es un profesor ganador, un profesor que le gusta el orden, un profesor que sabe y tiene manejo de grupo. Sé que tiene cosas bonitas y muy buenas, por eso era un complemento para el profe Pékerman’.

Continuó describiéndolo, es un entrenador respetuoso, ganador, es paciente, cuando tiene que hablar duro habla duro, cuando tiene que hablar suave habla suave, pero hace entender las cosas’.

Sobre si era acertada esta vinculación de Néstor Lorenzo, no titubeó en dar su opinión, a mí me parece que sí, la verdad no podemos olvidarnos como era cuando llegaron ellos, lo que ellos impusieron, la confianza que le dio a la Selección y al país, él tiene mucho conocimiento en esa parte’.

Asimismo, dijo, ‘viene de trabajar con el profe Pékerman, todos sabemos lo que hicimos en el Mundial del 2014. Para todos los que estuvimos en 2014 y para Colombia es muy importante, tiene la capacidad para que Colombia vuelva a retomar la confianza’.

Sobre su opinión de lo que Néstor Lorenzo le dará a la Selección Colombia, mantuvo, ‘yo pienso que la idea es que Colombia vuelva a retomar la confianza con los grandes jugadores que tenemos, que volvamos a ser humildes como antes y sabemos que con la humildad, pensando en el grupo primeramente, Colombia va a volver a lo mismo que el 2014, incluso superarnos, pero primero la humildad’.

Expresó que los referentes de las anteriores selecciones colombianas se tomarán bien la llegada de Néstor Lorenzo. También dio sus palabras sobre el asistente técnico que será Luis Amaranto Perea, ‘hay que darle oportunidad a todos, si él escogió a Amaranto es por la capacidad que ha demostrado. Pienso que él tiene experiencia, estuvo en un equipo grande como lo fue Junior de Barranquilla, es importante tener exjugadores… todos queremos que Colombia vuelva a ser esa Colombia del 2014’.