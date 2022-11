Nuevo golpe a directiva de Fedefútbol por reventa de boletas a Mundial

Un nuevo golpe jurídico han sufrido varios directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el proceso que se les sigue por la reventa de boletas de partidos de Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por los demandantes Ramón Jesurún, Alvaro González y Andrés Tamayo contra la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de la reventa de boletas, además de "condenar en costes a los demandantes: por Secretaría, liquídense las mismas conforme al Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", según la resolución.



Vale recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por 18.000 millones de pesos en el proceso por conducta anticompetitiva contra la Federación Colombiana de Fútbol y sus máximos jerarcas, entre ellos Jesurún y González, porque simularon una licitación para montar un esquema que permitió el desvío de miles de boletas hacia el mercado negro, según el fallo.



El superintendente Andrés Barreto confirmó que fueron sancionadas 17 personas naturales y tres agentes de mercado "por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva". El caso pasó precisamente a la Fiscalía, donde se adelanta la investigación.



¿De qué son culpables los directivos?



Vale citar el texto del fallo del Tribunal que se refiere a Jesurún y González, miembros del comité ejecutivo de la FCF: "La actuación de los demandantes en el presente asunto ya ha sido expuesta. Los señores Ramón de Jesús Jesurún Franco (presidente de la FCF), Álvaro González Alzate (miembro del Comité Ejecutivo de la FCF) y Andrés Tamayo Iannini (Asesor Jurídico de la FCF), participaron y colaboraron activamente en el favorecimiento del contrato adjudicado a Ticket Shop", dice.



Y añade: "Como segundo aspecto, nunca ejercieron control o réplica sobre la situación que giró en torno a la reventa masivas de boletas que, como se explicó, era de pleno conocimiento de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Y, además, como se demostró en esta providencia, a cada uno le son endilgables las siguientes conductas.



La responsabilidad de Jesurún se explicó así: "Ramón de Jesús Jesurún Franco, como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato de que se trata.Hizo parte de las personas que recibieron las ofertas presentadas, cuya información terminó siendo conocida por los representantes de Ticket Ya y Ticket Shop. Hizo parte de quienes decidieron adjudicar el contrato, pese a no ser la mejor oferta presentada. Como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo reuniones con los representantes de Ticket Ya, pese a que no eran los adjudicatarios del contrato, circunstancia que demuestra el pleno conocimiento de la forma en que se estaba ejecutando el contrato de la boletería. Pese a ser miembro principal de la Federación Colombiana de Fútbol y tener conocimiento, nunca tomó acción alguna para prevenir el desvío masivo de boletas. Como se demostró, hacía parte del grupo que dirigió el esquema colusorio en el presente caso".



Y esto se dijo de su compañero y presidente de Difútbol: "Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato de boletería a Ticket Shop, pese a no haber sido la mejor oferta.Hizo parte del grupo de personas responsables de recibir las ofertas presentadas y, por tanto, permitió el suministro de información privilegiada a los otros cartelistas".