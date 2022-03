Rompiendo la historia: David Ospina busca superar a Zoff y Lloris

En un partido tranquilo en la portería de David Ospina ante Bolivia, en el que no le remataron a puerta en los 90 minutos reglamentarios, el arquero hizo historia dejando su arco en ceros. Aunque suene solo como estadística en el encuentro frente a los bolivianos, el guardameta del Nápoles llegó a 62 juegos sin recibir gol con la Selección Colombia, igualando a Hugo Lloris y a Dino Zoff. Además, empatar con el francés y el italiano, le permitió estacionarse en el top 10 de guardametas con la valla invicta.

Así lo confirmó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol tras disputarse el encuentro ante Bolivia. Quien lidera la tabla es el internacional español, Iker Casillas con 103 vallas invictas, una cifra difícil de superar para hoy el décimo golero, David Ospina que está a 49 porterías en cero para alcanzarlo.

A Casillas lo persigue Gianluigi Buffon que no fue convocado al partido de repechaje que fueron eliminados por Macedonia del Norte el jueves 24 de marzo. Para el colombiano David Ospina no solo es importante estacionarse en el Top 10, sino que con esta estadística es el sudamericano con mejor valla invicta. Tras él, se encuentra Claudio Bravo con 53 vallas en ceros en el puesto 19.

Ante Venezuela, si no le anotan a David Ospina, aumentará la historia, no solo superando a Hugo Lloris y a Dino Zoff, sino ponerse en el octavo puesto de dicha tabla, a uno del irlandés, Shay Given, ya retirado. Para el antioqueño, es importante que compite con varios arqueros ya retirados, en donde podrá aprovechar más partidos para acercarse a Iker Casillas en la cima. Francia aprovechó para jugar amistosos, pero David Ospina no tiene de qué preocuparse, pues ante Sudáfrica, el arquero elegido por Didier Deschamps fue Mike Maignan.

Por último, David Ospina también ha mantenido un buen registro en la presente Eliminatoria, pues comparte el primer puesto de vallas invictas con Emiliano Martínez, dejando en seis encuentros su arco en ceros. Sin embargo, le han anotado diez tantos a lo largo de la clasificatoria al Mundial de 2022.