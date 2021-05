Explotó Ruggeri: el jugador de Boca que pidió para Selección Colombia

Una de las controversias de la lista de convocados por Reinaldo Rueda a la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias contra Perú y Argentina fue el no llamado de los colombianos de Boca Juniors, quienes vienen actuando, unos más que otros, con regularidad.

Para Óscar Ruggeri, exfutbolista y ahora panelista de ESPN, la no convocatoria de los cafeteros del xeneize es sorpresiva, pues si bien el equipo no pasa por su mejor momento, jugadores como Sebastián Villa han sido determinantes en la temporada.



"Ellos (los colombianos de Boca) juegan de una manera que pueden entrar dentro de esa forma que juega Colombia, porque no tienen mucha marca. Villa puede jugar en la Selección, ¿a quién llevaron?... Borré es un ideal para Villa (en la Selección). Villa te va a una velocidad cuando desborda para tirarle centros a Borré. Borré te llega, Borré va al primer palo, mete, va al segundo", dijo el campeón con Argentina en el Mundial de 1986.



Ruggeri siguió con la polémica por la ausencia de Villa y añadió: "Qué raro eso, tener una opción en el banco de ese tipo, en el segundo tiempo, Colombia puede tener esa opción con Villa", finalizó.

Por ahora, Boca, con Cardona, Villa, Campuzano y Fabra, se prepara para el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a The Strongest y la semifinal de la Copa de la Liga Profesional de Argentian contra Racing de Avellaneda.