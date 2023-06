Nace una estrella: Cortés, descollante en Mundial, dispara la ilusión

Hay quien cree que es un jugador promedio, que es más vitrina que realidad, que es un 'lagunero' con buena fortuna. No hay juez más duro para un colombiano que otro colombiano. Así somos.

Si usara la camiseta de Brasil estaría en una de las cinco grandes ligas de Europa, si vistiera la de Argentina su cotización no sería de menos de dos dígitos, si hablara inglés sería tendencia en redes sociales. Pero nació en Tumaco, el 3 de diciembre de 2003, y parece que, solo por eso, no le alcanza la extraordinaria calidad de su juego para ponerse el traje de figura mundial. Y lo es. Duela donde duela.

​Óscar Cortés se convirtió este miércoles en goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 con 4 tantos y está a un solo tanto de ser máximo artillero del torneo, puesto que hoy tiene el italiano Casadei (5).



Su partido contra Eslovaquia, en octavos de final, en el que anotó doblete y dio asistencia, rayó en la perfección: Sofascore le dio un puntaje de 9.8, destacando sus 7 pases clave y su efectividad en el pase de 89 por ciento.

Óscar Cortés vs Eslovaquia Foto: Sofascore para Futbolred

Y es que la influencia en el juego de su jugador más determinante está fuera de toda discusión: con la misma fluidez que pasa de una banda a la otra para confundir a la zaga rival, conserva plena precisión en el pase y en el remate, unas veces generando los espacios y otras llegando como finalizador. Es imposible predecir su movimiento y eso lo hace tan peligroso.

Sí, es verdad que en la primera ronda pareció como un bólido de Fórmula 1 que no llegaba a revolucionar suficientemente el motor, como que iba siempre un cambio abajo. Y a pesar de eso, en sus 4 partidos en esta Copa tiene una calificación de 7.9 gracias a sus 4 goles y 2 asistencias, con 14 pases clave y una puntería de 72 por ciento. Sencillamente notable.

Cortés en Mundial Sub--20 Foto: Sofascore para Futbolred

Cotización por las nubes

Sonara antipático mencionarlo ahora que el interés nacional predomina, pero con el Mundial que está jugando, Óscar Cortés ha disparado su cotización a un nivel que tal vez ni él sospechó.

​En junio de 2022 apenas alcanzaba los 50.000 euros, pero en febrero, después del Sudamericano, llegó al millón de euros y hoy, tras sus exhibiciones en Millonarios y el gran Mundial que firma, dice Transfermarkt que se cotiza en 1,5 millones de euros. Más del triple, tranquilamente, debería costar. Mucho más si no fuera colombiano, hay que reconocerlo.

Pero Enrique Camacho, presidente del azul, confirmó que ya las negociaciones por esta joya colombiana "van bien" y que el jugador "va a un gran equipo europeo". ¿Por cuánto? Aún no es oficial. Lo claro es que el club bogotano que lo formó está listo para despedirlo, como hizo antes con Rivaldo Rodríguez, Daniel Ruiz o Andrés Gómez.



Si quiere entender el real impacto de Cortés en el mundo del fútbol revise la FIFA, que destaca sus goles, que lo tiene siempre en su once ideal, que le da el lugar que merece. No crea en las redes, que ahí solo cotiza todo el que no tiene pasaporte vinotinto...