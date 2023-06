Óscar Córdoba responde a las acusaciones de Carlos Antonio Vélez

Óscar Córdoba fue acusado por Carlos Antonio Vélez de influir en la convocatoria de un arquero a la Selección Colombia de mayores.



El periodista aseguró que Néstor Lorenzo, seleccionador del equipo nacional cafetero, le hizo un favor al exportero (América de Cali, Boca Juniors y Besiktas, entre otros), y por eso llamó a Devis Vásquez para los amistosos contra Corea del Sur y Japón en marzo pasado.



Vélez recordó la convocatoria de Vásquez y reclamó que no lo hayan llamado para la reciente citación de la Selección a los amistosos contra Irak (16 de junio) y Alemania (20 de junio).



“¿Y para que llevó a (Devis) Vásquez la vez pasada?; un arquero desconocido; no, yo sé por qué lo llevó, porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja, al entrenador de arqueros (…) Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no lo convocaron ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho Vásquez, es simplemente demostrar que evidentemente lo que se hizo en la convocatoria anterior fue un favor para mostrar un jugador, que fue ofrecido a Boca Juniors, reconocido por el mismo Córdoba”, fueron las palabras de Carlos Antonio en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’, en Antena 2.



Vásquez (25 años), llegó en enero al AC Milan, proveniente del Guaraní de Paraguay; y en su momento Córdoba manifestó que lo había recomendado a Juan Román Riquelme para que lo fichara en Boca Juniors.



Fue por eso que FUTBOLRED buscó a Óscar Córdoba para conocer su opinión sobre las acusaciones de Vélez. Sobre el periodista no quiso referirse, pues es un respetuoso de las demás opiniones así traten de dañarlo.



Sin embargo, reaccionó a la afirmación de que sea representante de jugadores. “Realmente para nada. Cuando le recomendé al entrenador de arqueros llevar a Devis Vásquez, era para que viera el tipo de arquero que estaba llegando, siendo un desconocido porque venía atajando en Guaraní (de Paraguay). Su llegada al AC Milan fue en enero, antes de la convocatoria, o sea que es coincidencia esa situación”, comentó el hoy panelista en ESPN.



“En lo personal, siento que en el futuro es una buena promesa para el arco de la Selección Colombia, por su tamaño, su juventud y por lo que va asimilando en el Milan, más allá de si ataja o no, o si es prestado a otro club en Europa”, insistió sobre las cualidades de Vásquez y su gusto por el joven portero.



Finalmente, reafirmó que nada tiene que ver con Devis Vásquez en cuestiones de representación o mercado de fichajes: “No soy para nada su representante. Sí he tratado de colaborarle para que aterrice en Boca Juniors, porque veía en él un arquero que posiblemente podía ser arquero de Selección y Boca en cualquier momento, por su calidad. En ningún momento me siento representante. No gano nada absolutamente nada en las transferencias de Devis”.