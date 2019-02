SONDEO FUTBOLRED: Opine sobre Reyes y la polémica por Poveda y Salcedo

Aunque Colombia Sub 20 clasificó al Mundial de Polonia, Arturo Reyes está en el ojo del huracán por unas declaraciones que generaron polémica en el país. El entrenador de esa Tricolor se refirió a la no convocatoria de Ian Poveda y Eddie Segura, dos atacantes colombianos que están Europa.

Ambos jugadores nacieron fuera del país y aunque poco han hablado a medios nacionales, sus padres sí se han referido a este hecho. Los dos hombres han explicado que sus hijos tienen la ilusión de ponerse la amarilla, azul y roja, pero que desde la Tricolor les han cortado las alas.

Y es que en diálogo con Fox Sports, Reyes explicó que no llamaría a ninguno de los dos porque Ian Poveda estuvo en "tres selecciones diferentes y por qué no pensó antes en querer jugar en Colombia" y de Eddie Salcedo explicó que habló con él, pero al "contactarse con él para llevarlo a los amistosos en Brasil, pero no contestó su Whatsapp luego de un primer contacto. Luego me enteré que se fue con Italia y para mí es que él prefirió estar allá".

Así las cosas, FUTBOLRED quiere conocer su opinión sobre estos hechos y declaraciones sobre esta polémica con este sondeo. Además, si tiene alguna opinión puede dejarla en la sección de comentarios.