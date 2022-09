¿Aquivaldo no le cree a Lorenzo? Así respondió sobre su exentrenador

Aquivaldo Mosquera fue uno de los jugadores que estuvo en el proceso de José Pékerman y Néstor Lorenzo rumbo al Mundial de 2014. El exdefensor central estuvo en la Eliminatoria Sudamericana pero fue excluido de la lista definitiva para ir a Brasil. Ahora, involucrado en el fútbol pero como técnico, se refirió a la nueva era que inició de la mano del seleccionador argentino, quien en su momento fue su entrenador.

En medio del programa deportivo El Vbar, de Caracol Radio, Aquivaldo habló de la expectativa con la Selección Colombia, que en los amistosos frente a Guatemala y México mostró una mezcla de experiencia y juventud, pensando en el Mundial de 2026. Sobre Néstor Lorenzo, quien en la era Pékerman era el encargado de dirigir a los defensores, prefirió no dar muchas opiniones.



"Más que creerle a Lorenzo, le creo a los jugadores. Nosotros tenemos jugadores impresionantes, yo creo que nada más es alinear, así cómo se alineó todo en 2014 cuando ellos llegaron. El proceso que había era impresionante, los jugadores tenían en este momento un gran futuro y eso quedó demostrado. Más si le creo a Lorenzo o no, le creo a los jugadores que tenemos en Colombia”, manifestó.



Cabe recordar que Aquivaldo tuvo recientemente su primera experiencia como entrenador, poniéndose al frente del Cúcuta Deportivo en el fútbol de ascenso. Sin embargo, salió por crisis de resultados. Su último partido como jugador profesional se dio en Liga MX con Jaguares de Chiapas en 2017, y a partir de ahí, empezó a enfocarse en su carrera de entrenador. Hoy no descarta que se le abra una puerta en un país del que salió nacionalizado y en el que jugó en grandes como Pachuca y América.



Sobre su salida del equipo motilón dijo: "estoy más motivado que nunca. Este proceso en Cúcuta, a pesar de los resultados, hubo cosas muy positivas, eso me pone muy contento, con muchas más ganas de seguir adelante. Acá en Colombia o en cualquier parte. En México tengo un nombre, vamos a empezar a tocar puertas para ver si se abre otro mercado. Hay que seguir preparándose".