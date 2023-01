Puerta, irreemplazable: ¿cómo mover fichas de Colombia vs Argentina?

La Selección Colombia tiene una sola ecuación posible: sumar contra Argentina este viernes para clasificarse al hexagonal del Sudamericano SUb-20 y seguir en carrera por uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría. No hay más. Si pierde resucitará a un equipo de Mascherano que ha sido de las decepciones del torneo, pero que puede castigar a un invicto solo porque es fútbol... para bien y para mal.

Lo bueno es que recuperó la idea de equipo, la ambición, la actitud que se esperaba del grupo desde el inicio del Sudamericano y le peleó de tú a tú a un Brasil al que debió ganarle, de no haber mediado la falta de puntería. Lo malo, lo muy malo, es que a ese duelo definitivo llegará sin su gran figura, Gustavo Portela, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.



¿Qué opciones le quedan al técnico Héctor Cárdenas? Hay que reconocer un acierto, entre varios, a la hora de plantear el partido contra Brasil, que es el coco del grupo A: el equipo pasó de la posesión inocua a la colonización del medio campo con jugadores muy sacrificados y un juego interior que le hizo dar el salto de calidad al talento que parecía guardado. Eso hay que mantenerlo.

Números Colombia vs Brasil, Sudamericano Sub-20 Foto: Sofascore para Futbolred

Por eso vale la pena apostar por esa misma posesión, que para el DT parece que podrá mantenerse con un cambio de dos fichas: “Ya estoy pensando en las posibilidades que nos da Jhon Vélez, un hombre que ya compitió contra Argentina, sabe lo que es jugar con ellos, conocer bien a los rivales que va a enfrentar; y Jhojan Torres, un hombre con mucha experiencia, equilibrio y liderazgo, que hoy ingresó y le mostró una cara diferente a esta Selección”, dijo tras el 1-1 contra Brasil.



Así que tocaría dos puestos para reemplazar uno y entonces, 'sacrificaría a Castilla, uno de los mejores contra Brasil? Esa es una opción. Otra es apostar por él y por Luna en el juego interior junto a otro buen prospecto como Castillo Manyoma, de gris campeonato hasta ahora, y llevar a Monsalve a un puesto de 9 o de Falso 9 que conoce de su buen rendimiento en el DIM. Si no lo convence ningún delantero de los que ha probado y no quiere exponer a Caraballo, esa es una opción...



Lo bueno es que hay alternativas. Lo no tan chévere es que esta vez cada pieza debe moverse con mucha convicción para darle sentido a ese motivante empate contra la difícil Brasil. Recuerden: perder es el único resultado que no sirve contra Argentina.