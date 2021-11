Sin pelota, Colombia no lastimará a Paraguay: ¿qué hacer sin Barrios?

¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? Parece una trivialidad pero en eso debe haber invertido el técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, sus últimas horas de sueño, planeando el partido de mañana (6 p. m.) contra Paraguay, en Barranquilla.



Mientras le piden goles a gritos estará preguntándole a la almohada: ¿y de qué servirá la más brillante estrategia de ataque si no hay pelota? ¿Con quién recuperarla ahora que no está Wilmar Barrios, amo y señor de esa tarea? La eterna duda del huevo o la gallina.



Le pasó a Francisco Maturana en la exitosa campaña de Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores en 1989, cuando perdía en octavos de final contra Racing y acabó clasificando por cuenta de un ajuste sencillo: el cambio de un atacante por un volante de marca.



¿Explicación? Para atacar se necesitaba antes la herramienta vital. Por eso ha de estar tan preocupado Rueda, por eso precipitó la salida de Wílmar Barrios en Sao Paulo, porque necesitaba saber si era Cuéllar, si era otro, necesitaba la pelota.



Colombia debe ganar, sí, pero no es la única tarea. Requiere tres puntos que desatoren el atasco entre el cuarto y el sexto lugar de la tabla, en la que es quinta (16 puntos, -1), empatada con Chile (cuarto, +1) y Uruguay (sexto, -4), pero debe hacerlo sin la pieza que le da equilibrio a la máquina. No es un detalle menor.



Barrios es el único que ha jugado todos los partidos en la era Rueda. Su efectividad en el pase en Brasil fue de 84,6 por ciento y sus actuaciones en las dos fechas triples de septiembre y octubre fueron para quitarse con el sombrero. Aprendió a pasar del quite al pase profundo e inclusive a la media distancia y entonces jugó con la suerte, con la camiseta de Neymar Jr, y la amarilla que acumuló en São Paulo lo devolvió a Rusia. Irremediablemente, hay que encontrar otro que lo haga igual de bien.



Los candidatos firmes son cuatro: Jefferson Lerma, Gustavo Cuéllar, Víctor Cantillo y Sebastián Gómez. Yairo Moreno, mediando otros ajustes nominales, podría ser. Pero pensando en el perfil y en lo necesario que es para otras tareas (lateral zurdo) podría ser un comodín.



La baraja

La primera alternativa concreta, por posición pero no necesariamente por funcionamiento, es Jefferson Lerma.Tiene pase y lo demostró contra Brasil (81,1 por ciento), y tiene más rodaje en esa nómina, el mundialista, el que juega en Europa, aunque sea en la segunda división de Inglaterra. ¿Pero? Fue cabeza de área y naturalmente se movió a la derecha.



El plan C recibió la oportunidad en Brasil el jueves pasado: Cuéllar. Llegó, pero no aclaró y más bien oscureció. Con él, la pieza se soltó, la presión se perdió, la asfixia que se produjo en un primer tiempo impecable se volvió apenas una tosecita, un carraspeo. Y eso que sus números no fueron malos: 90,5 por ciento de precisión en sus 21 pases.



Por eso ahora el hombre al que varios piden es Víctor Cantillo. Para un exmediocampista como Jorge Bolaño es él y James para sacar al equipo y asunto.



Desde que está en el fútbol brasileño pasó de ser el número 8 que lució en el Junior a ser un 5 con quite y transporte, un Barrios en este lado del mundo. ¿Defectos? El propio Rueda se refirió a su reciente inactividad en Corinthians, a que jugó unas sí y otras no.



Aparece también Sebastián Gómez (Nacional), que parece acercarse más por convivencia que por posibilidad real de jugar en un duelo tan exigente (aunque Rueda es experto en sorprender con novatos).



Así que en manos de Rueda y en los pies de estos candidatos está la noble tarea de jugar a ser Barrios, en el primero de tres partidos que bajo ninguna circunstancia se pueden perder, contra el octavo de la tabla, el que llega con respirador artificial. Es ir a la guerra sin un general, apoyados en el valor de los soldados. Es lo que hay.



*Datos OPTA Conmebol e Infogol.net