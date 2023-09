Sin Manuela, ¿quién podrá ayudarnos? Opciones de Colombia vs Jamaica

La factura de la derrota contra Marruecos (1-0), que en todo caso alcanzó para ser primeros del grupo H en el Mundial Femenino 2023, apenas se empezará a pagar este 8 de agosto, contra Jamaica, en octavos de final de la Copa Mundo.



Había cinco jugadoras con tarjeta amarilla y ese riesgo, calculado pero evitable, acabó costándole los octavos de final a Manuela Vanegas.



El problema no es menor: la lateral izquierda, improvisada allí pues si posición natural es la de zaguera central, literalmente no tiene reemplazo. Su precisión en los duelos directos es solo comparable con su solvencia en el juego aéreo ofensivo y defensivo y el liderazgo y el Tandem que hace con Linda Caicedo por su banda le ha dado tan buenos resultados al técnico Nelson Abadía, que perderla es un auténtico dolor de cabeza... Que el mismo se provocó...



Manuela se resume en el agónico gol de la victoria contra Alemania 2-1: veloz para anticipar a las rivales, potente en el cuerpo a cuerpo, astuta para aprovechar el espacio que le conceden, letal en el cabezazo. Y entre las 23 cracks que mencionó Abadía no hay ninguna que jugadora que reuna tantas virtudes, por lo que reemplazarla obligará a a desacomodar la zaga que ha venido funcionando, más allá de los dos goles de penaltis que haya podido conceder.



¿Qué opciones hay? Una primera, que muchos se quedaron con las ganas de ver contra Marruecos, es Ana María Guzmán. Acaso no es lateral por derecha? Sí, ahí jugó todo el Mundial Sub-17 en el que fue subcampeona. Pero en los amistosos de preparacion para esta Copa se probó en la otra banda y no desentonó.



¿Qué aporta? Una asombrosa precisión en el centro, juego de memoria con Linda Caicedo (brillaron juntas en el mundial juvenil de India), agilidad y salida. Qué preocupa? Que se pierde corpulencia contra un rival como Jamaica que nos supera en eso y que su juventud (18 años) puede jugarle una mala pasada en un momento tan crítico como una fase de eliminación directa en su primer Mundial de mayores .



Por eso no hay que descartar una solución diferente: Daniela Arias conoce la posición, garantiza esa potencia en el duelo directo contra las jamaiquinas y su experiencia y cabeza fría en estás instancias son garantía.

El tema es que eso obligaría a tocar otra posición en la zona posterior, lo que no siempre es recomendado cuando se llega a una segunda fase de una Copa Mundo. Pero bueno, si es lo que hay pues ni modo: podrían ocupar su posición junto a Joselyn Carabalí otras zagueras como Daniela Caracas y Mónica Ramos. La primera ofrece una marca feroz contra un rival como Jamaica que es letal en los balones profundos; la segunda ayuda además a sacar al equipo en ataque.



Ahora hay que barajar y repartir sin un as. Así es como tradicionalmente se han encontrado maravillosas soluciones, en momentos de crisis. Y la ausencia de Manuela lo es. El remedio tiene que ser efectivo. Ganar en Melbourne es innegociable.