¿Cómo atacar a Chile en cancha sin garantías? Entorno ideal para Díaz

La Selección Colombia tendrá una batalla en Santiago este martes (7:30 p.m. hora colombiana) contra Chile. No será el partido que pensó, el trabajo táctico que diseñó, el ensayo futbolístico que anheló, será una lucha de principio a fin en una cancha no apta para un partido de Eliminatorias.

Ni modo. Es lo que hay. Va a pesar igual para ambos equipos así que, antes que lamentarse, habría que ocuparse de encontrar una manera de hacerle daño a un equipo que llega con la presión de la derrota 3-1 que le propinó Uruguay y la necesidad de reivindicarse ante su gente.

​

Es un hecho que del medio campo hacia atrás habrá que hacer de tripas corazón para proteger las piernas en una cancha reprobable, para medir distancias y no conceder cobros desde fuera del área a un equipo con serios cobradores, pero, especialmente, para agredir todas las veces que sea posible, así como anunció Amaranto Perea: la mejor defensa, en estas circunstancias, debería ser un ataque letal.

​

Y en esa tarea es clave responder una pregunta: ¿cuáles deben ser los compañeros de Luis Díaz del medio hacia adelante en Santiago? Porque partimos de que nuestra carta más efectiva es el hombre de Liverpool, bien sea partiendo desde la banda o incluso alternando posiciones frente al arco rival, ¿no?

​

​La primera opción se decidió sola en la victoria contra Venezuela en Barranquilla: Jorge Carrascal. Con efectos de jet lag y apenas minutos de práctica fue más que Juan Guillermo Cuadrado, quien según el propio cuerpo técnico tiene molestias físicas que mermaron su rendimiento y que le dan pocas opciones de ser titular nuevamente. El hombre de Dínamo Moscú es uno de los pocos que juega a la misma velocidad del guajiro, que habla su idioma de salida rápida y precisa y que inyecta pase y pegada para resolver cualquier situación difícil.

​

​Otra gran opción, probada también en el debut en Eliminatorias, es Jhon Arias como extremo por derecha. El de Fluminense asistió a Borré en el primer tanto en este torneo y fue siempre opción de pase para todos. Puede haber alguna duda sobre su fortaleza para tapar la banda y evitar la salida del rival, pero tiene tanta experiencia ya en el fútbol brasileño en esa tarea que al cuerpo técnico le da tranquilidad.

​

La discusión final es el número 9. Para el técnico Lorenzo no hubo dudas antes por la inactividad de Santos Borré, cuando no tenía minutos y era discutido a pesar del sacrificio enorme que regala siempre, así que seguramente el puesto entre los 11 será suyo. Pero ojo: ¿qué tal un delantero potente, en racha, letal en el juego aéreo ofensivo para chocar contra los centrales chilenos sacando diferencia por altura y precisión? Sí, ¿qué tal un Jhon Córdoba? Parece un partido ideal para explotar sus condiciones, más allá de que el DT no piense en sustituir a Borré. Pero si val banquillo es una gran opción... No sé Lorenzo, piénsalo...