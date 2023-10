Sin Mina y Lucumí, ¿quién? Colombia busca zagueros para Eliminatorias

Suena como a aviso clasificado: 'se buscan defensores con trayectoria en Selección Colombia para situación de emergencia en Eliminatorias al Mundial 2026'. Pero no llamen, tranquilos, nosotros los llamamos.

Nosotros es, en realidad, Néstor Lorenzo, el DT nacional que perdió a sus dos defensores titulares en el inicio de las Eliminatorias, contra Venezuela (1-0) y Chile (0-0), por lesiones: Yerry Mina se fue con un problema muscular que sufrió vestido de amarillo en Santiago y Jhon Lucumí sufrió un problema en el recto femoral derecho cuando jugaba con Bologna el duelo contra el campeón Napoli (0-0) por la Serie A.

​

Por lo que haya sido, premura, exceso de confianza en un jugador sin continuidad como el caucano, lo que fuera, ya ni llorar es bueno. Colombia necesitará, en una convocatoria que debe conocer en unos cuantos días, nuevos defensores en su listado.

​

Lo bueno para Lorenzo es que puede que ni siquiera los necesite: con Dávinson Sánchez jugando y siendo y figura en Galatasaray y Carlos Cuesta con la regularidad habitual en Genk de Bélgica, dice la teoría que no estaría buscando titulares para enfrentar a Uruguay en Barranquilla, el 12 de octubre, ni a Ecuador en Quito, el 17 de octubre. Pero en la práctica el DT suele guardarse siempre alguna sorpresa y aparte a Cuesta ya lo mandó una vez a la tribuna, lo que abre un interrogante grande sobre la consideración del argentino.



Además, a la luz de la última convocatoria para la primera fecha de Eliminatorias, no tiene centrales: Muñoz, Machado, Mojica y Arias son todos laterales. Eso significa que habría al menos dos hombres en la posición, como mínimo. ¿Quiénes? Buscando en llamados anteriores en la era Lorenzo, habría varios candidatos, a saber:

​

​Alexis Pérez

Al Wasl de Emiratos Árabes

29 años, 181m, zurdo

​6 partidos jugados

4 de 4 fechas de Liga y 2 de Copa, todos de titular

​

Andrés Llinás

Millonarios

26 años, 1,87m, derecho

​38 partidos en todo el 2023

​28 de Liga (solo dos suplente), 2 de Copa (1 suplente), 8 en Sudamericana y Libertadores



Andrés Reyes

​New York RB de la MLS

24 años, 1,91m, derecho

31 partidos en la temporada

3 de League Cup, 1 de US Cup y 27 de la MLS, solo uno como suplente



​Stefan Medina

​31 años, 1,79m, derecho

​13 partidos jugados en la temporada

​8 partidos de Liga, 5 de League Cup

*Mayoritariamente lateral derecho, pero eventualmente también central



Juan David Mosquera

​21 años, 1,80m, derecho

31 partidos en la temporada

​27 partidos de MLS (solo 2 de suplente), 1 de US Cup y 3 de Leagues Cup

​

​